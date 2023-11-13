https://ria.ru/20231113/protest-1909032787.html
В Сан-Франциско проходит протест против саммита АТЭС и империализма США
В Сан-Франциско проходит протест против саммита АТЭС и империализма США - РИА Новости, 13.11.2023
В Сан-Франциско проходит протест против саммита АТЭС и империализма США
Сотни человек собрались в Сан-Франциско перед паромным терминалом, выступая против проведения в городе саммита АТЭС, империализма США и палестино-израильского... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T01:42
2023-11-13T01:42
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САН-ФРАНЦИСКО, 13 ноя - РИА Новости. Сотни человек собрались в Сан-Франциско перед паромным терминалом, выступая против проведения в городе саммита АТЭС, империализма США и палестино-израильского конфликта. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, участники протеста с плакатами и баннерами скандируют лозунги в защиту Палестины, остановки боевых действий в секторе Газа. Кроме того, манифестанты выступают против саммита АТЭС, "американского империализма". Обстановка на месте протеста спокойная, полиция в происходящее не вмешивается. Участники протеста, как и призывали с трибуны организаторы мероприятия, в итоге направились на площадку саммита АТЭС в "Москон-центр", до которого идти пешком не более 20 минут. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в субботу в Сан-Франциско. Мероприятие, которое продлится по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США в организации.
https://ria.ru/20231111/zemletryasenie-1908806830.html
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сан-франциско, в мире, сша, палестина
Сан-Франциско, В мире, США, Палестина
В Сан-Франциско проходит протест против саммита АТЭС и империализма США
В Сан-Франциско проходит протест против саммита АТЭС и империализма США
САН-ФРАНЦИСКО, 13 ноя - РИА Новости. Сотни человек собрались в Сан-Франциско перед паромным терминалом, выступая против проведения в городе саммита АТЭС, империализма США и палестино-израильского конфликта.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, участники протеста с плакатами и баннерами скандируют лозунги в защиту Палестины
, остановки боевых действий в секторе Газа. Кроме того, манифестанты выступают против саммита АТЭС, "американского империализма".
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Обстановка на месте протеста спокойная, полиция в происходящее не вмешивается.
Участники протеста, как и призывали с трибуны организаторы мероприятия, в итоге направились на площадку саммита АТЭС в "Москон-центр", до которого идти пешком не более 20 минут.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в субботу в Сан-Франциско. Мероприятие, которое продлится по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США в организации.
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