https://ria.ru/20231113/proizvodstvo-1909037216.html
Депутат заявил о победе российской экономики над внешними вызовами
Депутат заявил о победе российской экономики над внешними вызовами - РИА Новости, 13.11.2023
Депутат заявил о победе российской экономики над внешними вызовами
Экономике РФ удалось внешние вызовы конвертировать в успех и перейти к росту, промышленное производство за семь месяцев этого года выросло на 2,6%, производство РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T03:29
2023-11-13T03:29
2023-11-13T03:29
россия
экономика
владимир гутенев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Экономике РФ удалось внешние вызовы конвертировать в успех и перейти к росту, промышленное производство за семь месяцев этого года выросло на 2,6%, производство компьютеров - на 47%, сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей России, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев. "Нам удалось внешние вызовы конвертировать в успех и перейти к росту. Промышленное производство за семь месяцев текущего года выросло на 2,6%, рост в июле, в сравнении с прошлогодним, составил 4,9%", - заявил Гутенев в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, промышленность вышла на уровень начала 2022 года. "Это важный показатель, потому что до СВО, с января по февраль, промышленность была на довольно хорошем подъеме", - добавил он. Он подчеркнул, что этот рост в значительной мере обеспечивает в разы возросший гособоронзаказ, который выполняется практически на 100%. "Кроме того, постепенно заполняются ниши после ухода зарубежных компаний с нашего рынка. Рекордный рост на 47,2% показывает производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Выпуск электрического оборудования и лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине, увеличился на 19,9%", - сказал Гутенев.
https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html
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россия, экономика, владимир гутенев
Россия, Экономика, Владимир Гутенев
Депутат заявил о победе российской экономики над внешними вызовами
Депутат Гутенев: экономика смогла вызовы конвертировать в успех, перейдя к росту
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Экономике РФ удалось внешние вызовы конвертировать в успех и перейти к росту, промышленное производство за семь месяцев этого года выросло на 2,6%, производство компьютеров - на 47%, сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей России, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев.
«
"Нам удалось внешние вызовы конвертировать в успех и перейти к росту. Промышленное производство за семь месяцев текущего года выросло на 2,6%, рост в июле, в сравнении с прошлогодним, составил 4,9%", - заявил Гутенев в интервью журналу "Национальная оборона".
По его словам, промышленность вышла на уровень начала 2022 года. "Это важный показатель, потому что до СВО, с января по февраль, промышленность была на довольно хорошем подъеме", - добавил он.
Он подчеркнул, что этот рост в значительной мере обеспечивает в разы возросший гособоронзаказ, который выполняется практически на 100%.
"Кроме того, постепенно заполняются ниши после ухода зарубежных компаний с нашего рынка. Рекордный рост на 47,2% показывает производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Выпуск электрического оборудования и лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине, увеличился на 19,9%", - сказал Гутенев.
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