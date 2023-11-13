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Гладков запустил новый белгородский губернаторский проект "Ты в ДЕЛЕ!"

Гладков запустил новый белгородский губернаторский проект "Ты в ДЕЛЕ!" - РИА Новости, 13.11.2023

Гладков запустил новый белгородский губернаторский проект "Ты в ДЕЛЕ!"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт новому проекту "Ты в ДЕЛЕ!" по популяризации предпринимательства для старшеклассников и студентов... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:21

2023-11-13T15:21

2023-11-13T15:21

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт новому проекту "Ты в ДЕЛЕ!" по популяризации предпринимательства для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования, участниками которого станут более 54 тысяч учащихся региона, сообщила пресс-служба правительства области. Участниками нового губернаторского проекта "Ты в ДЕЛЕ!" станут ученики 8-10-х классов из 521 школы региона и студенты 1-2-х курсов из 33 колледжей со всей Белгородской области. О запуске проекта губернатор сообщил на оперативном совещании в правительстве региона. "Суть проекта в том, чтобы раскрыть для старшеклассников и студентов такую сферу деятельности, как предпринимательство. И не просто выстроить процесс по передаче знаний и расширению кругозора всем заинтересованным детям, но еще и создать все необходимые условия для разработки их собственного бизнес-проекта, открытия реального бизнеса и его дальнейшего функционирования", - сообщил первый заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский, слова которого приводятся в сообщении. В связи с тем, что в рамках действующего законодательства РФ открытие собственного дела возможно только по достижению 14 лет, активное участие в проекте "Ты в ДЕЛЕ!" будет принимать родительское сообщество. Новый губернаторский проект, который по своей сути является навигатором в мир бизнеса для юных жителей Белгородчины, пройдет в несколько этапов. Планируется, что сразу после проведения информационного этапа в ноябре-декабре текущего года состоится образовательный этап, для которого уже разработана отдельная образовательная программа, состоящая из нескольких разделов. Подготовленные преподаватели обучат участников проекта азам предпринимательства, включая стратегию, законодательство, финансы, налоги, маркетинг и продажи. В январе-феврале 2024 года начнется этап сопровождения от команд-наставников из предпринимательской среды и педагогов-координаторов из вузов. Со школьниками и студентами будут работать как индивидуально, так и в формате очно-заочных практикумов и других мероприятий. Им помогут разработать свои собственные предпринимательские проекты. В марте следующего года во время школьных весенних каникул начнет работать тематический бизнес-лагерь, во время которого участники губернаторского проекта "Ты в ДЕЛЕ!" будут дорабатывать свои проекты в формате бизнес-идей. Затем по итогам бизнес-лагеря состоится итоговый форум для всех участников. Кроме того, всех финалистов проекта следующим летом будут ждать стажировки на лучших предприятиях не только региона, но и всей страны в соответствии с выбранными ими направлениями. В результате реализации проекта губернатора Белгородской области "Ты в ДЕЛЕ!" уже к следующей осени школьники и студенты региона при содействии фонда поддержки МСП смогут открыть свое собственное дело. "Про аналогичные проекты я еще нигде не слышал. Конечно, у нас есть много переживаний, потому что главные участники у нас несовершеннолетние дети. Опыта в этом направлении нет, но мы понимаем, что запрос, конечно, очень большой. Если мы сможем сформировать успешный и работающий механизм, то тогда проект будет успешным на деле. Нам очень хотелось бы этого", - подчеркнул губернатор.

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https://ria.ru/20231026/gladkov-1905339587.html

https://ria.ru/20231013/uchitelya-1902484736.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков