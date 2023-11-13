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Украинскому морпеху дали срок в колонии за расстрел двух жителей Мариуполя - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 13.11.2023 (обновлено: 15:28 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/prigovor-1909161483.html
Украинскому морпеху дали срок в колонии за расстрел двух жителей Мариуполя
Украинскому морпеху дали срок в колонии за расстрел двух жителей Мариуполя - РИА Новости, 13.11.2023
Украинскому морпеху дали срок в колонии за расстрел двух жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха, участвовавшего в убийстве двух мирных пешеходов в Мариуполе, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:25
2023-11-13T15:28
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха, участвовавшего в убийстве двух мирных пешеходов в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего разведчика-наводчика 36 отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил вооруженных сил Украины Ярослава Ивасева… Суд приговорил Ивасева к 25годам лишения свободы с отбыванием наказание в колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что с 20 марта по 12 апреля 2022 года Ивасев совместно с иными военнослужащими находился на боевой позиции в здании банка по Никопольскому проспекту Мариуполя. Увидев идущих по улице двух мирных жителей, они, получив приказ об их ликвидации, расстреляли мужчин из автоматов. Оба скончались на месте. Он признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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мариуполь, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинскому морпеху дали срок в колонии за расстрел двух жителей Мариуполя

Украинскому морпеху дали 25 лет колонии за расстрел двух жителей Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха, участвовавшего в убийстве двух мирных пешеходов в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего разведчика-наводчика 36 отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил вооруженных сил Украины Ярослава Ивасева… Суд приговорил Ивасева к 25годам лишения свободы с отбыванием наказание в колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
В суде было установлено, что с 20 марта по 12 апреля 2022 года Ивасев совместно с иными военнослужащими находился на боевой позиции в здании банка по Никопольскому проспекту Мариуполя. Увидев идущих по улице двух мирных жителей, они, получив приказ об их ликвидации, расстреляли мужчин из автоматов. Оба скончались на месте.
Он признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Украинскому офицеру дали срок за убийство шести жителей Мариуполя
Вчера, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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