https://ria.ru/20231113/premii-1909161155.html

Лучшие работники скорой помощи Подмосковья получат денежные премии

Лучшие работники скорой помощи Подмосковья получат денежные премии - РИА Новости, 13.11.2023

Лучшие работники скорой помощи Подмосковья получат денежные премии

Московская областная станция скорой медицинской помощи дала старт конкурсу профессионального мастерства среди медиков, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:27

2023-11-13T15:27

2023-11-13T15:27

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московская область (подмосковье)

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скорая помощь

светлана стригункова

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Московская областная станция скорой медицинской помощи дала старт конкурсу профессионального мастерства среди медиков, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. По ее словам, на скорую помощь ложится значительная нагрузка, поэтому важно поддержать медицинских специалистов, работающих в Подмосковье. "Ранее подобный конкурс проводился для водителей "скорой", теперь лучших сотрудников определят среди медицинских специалистов – врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер", - приводит пресс-служба областного Минздрава слова Стригунковой. Принять участие в конкурсе могут врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья Московской областной станции скорой медицинской помощи, работающие по специальности не менее трех лет. Конкурс состоит из трех этапов, включающих как проверку теоретических знаний, так и решение ситуационных задач, и демонстрацию практических умений. "Итоги будут подведены в декабре, победители и призеры получат денежную премию", - сообщила Стригункова. Размер вознаграждения для врачей составит 100-130 тысяч рублей, для фельдшеров – 60-120 тысяч рублей, для медбратьев и медсестер - 50-100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230905/strakhovanie-1894378467.html

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московская область (подмосковье), премии, скорая помощь, светлана стригункова , общество