https://ria.ru/20231113/postavki-1909258818.html

США признали, что Китай не поставлял России оружие для использования в СВО

США признали, что Китай не поставлял России оружие для использования в СВО - РИА Новости, 13.11.2023

США признали, что Китай не поставлял России оружие для использования в СВО

США считают, что Китай продолжает воздерживаться от поставок вооружений России для использования на Украине, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T23:20

2023-11-13T23:20

2023-11-13T23:21

китай

россия

сша

в мире

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США считают, что Китай продолжает воздерживаться от поставок вооружений России для использования на Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставлял России вооружений в рамках войны на Украине", - сказал он на брифинге в Белом доме.Салливан оговорился, что оценка верна по состоянию на несколько дней назад, и пообещал перепроверить информацию.

https://ria.ru/20231113/putin-1909235049.html

китай

россия

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китай, россия, сша, в мире, джейк салливан