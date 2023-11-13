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США признали, что Китай не поставлял России оружие для использования в СВО - РИА Новости, 13.11.2023
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23:20 13.11.2023 (обновлено: 23:21 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/postavki-1909258818.html
США признали, что Китай не поставлял России оружие для использования в СВО
США признали, что Китай не поставлял России оружие для использования в СВО - РИА Новости, 13.11.2023
США признали, что Китай не поставлял России оружие для использования в СВО
США считают, что Китай продолжает воздерживаться от поставок вооружений России для использования на Украине, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T23:20
2023-11-13T23:21
китай
россия
сша
в мире
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США считают, что Китай продолжает воздерживаться от поставок вооружений России для использования на Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставлял России вооружений в рамках войны на Украине", - сказал он на брифинге в Белом доме.Салливан оговорился, что оценка верна по состоянию на несколько дней назад, и пообещал перепроверить информацию.
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китай, россия, сша, в мире, джейк салливан
Китай, Россия, США, В мире, Джейк Салливан
США признали, что Китай не поставлял России оружие для использования в СВО

Белый дом: КНР не поставляла в РФ оружие для использования на Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКитайские военнослужащие
Китайские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Китайские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США считают, что Китай продолжает воздерживаться от поставок вооружений России для использования на Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставлял России вооружений в рамках войны на Украине", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Салливан оговорился, что оценка верна по состоянию на несколько дней назад, и пообещал перепроверить информацию.
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