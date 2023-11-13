https://ria.ru/20231113/pomosch-1909074128.html

Власти Палестины заявили, что помощь Газе поступает в ограниченном объеме

Власти Палестины заявили, что помощь Газе поступает в ограниченном объеме - РИА Новости, 13.11.2023

Власти Палестины заявили, что помощь Газе поступает в ограниченном объеме

Помощь Газе поступает в ограниченном объеме, ее недостаточно для удовлетворения потребностей жителей, заявил советник министра труда Палестины Рами Мехдави в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:30

2023-11-13T10:30

2023-11-13T10:42

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

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хамас

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Помощь Газе поступает в ограниченном объеме, ее недостаточно для удовлетворения потребностей жителей, заявил советник министра труда Палестины Рами Мехдави в интервью турецкой газете Yeni Şafak. "Началась новая фаза войны. Люди там (в Газе — Прим. ред.) сейчас борются с голодом и жаждой. Помощь поступает в ограниченном объеме, но этого отнюдь не достаточно для удовлетворения потребностей жителей Газы", — сказал чиновник.По его словам, обстановка на Западном берегу реки Иордан ничем не отличается от того, что происходит в Газе."Они оккупировали все, включая дороги. Есть вероятность, что они появятся перед нами в любой момент. Они бросают камни в гражданские автомобили. Сейчас 90% людей не могут выехать на свои поля, и урожай будет уничтожен", — добавил Мехдави.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, палестина, хамас