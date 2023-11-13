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По окончании СВО мир "многое узнает" об Украине и Канаде, заявил Полянский - РИА Новости, 13.11.2023
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03:16 13.11.2023 (обновлено: 06:42 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html
По окончании СВО мир "многое узнает" об Украине и Канаде, заявил Полянский
По окончании СВО мир "многое узнает" об Украине и Канаде, заявил Полянский - РИА Новости, 13.11.2023
По окончании СВО мир "многое узнает" об Украине и Канаде, заявил Полянский
Москва рассчитывает, что мировое сообщество по окончании спецоперации "многое узнает" о событиях на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов, заявил РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T03:16
2023-11-13T06:42
канада
украина
россия
дмитрий полянский
оон
ярослав хунка
владимир зеленский
в мире
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Москва рассчитывает, что мировое сообщество по окончании спецоперации "многое узнает" о событиях на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.&quot;Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников&quot;, - сказал он.Полянский назвал чествование эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) в канадском парламенте лишь "верхушкой айсберга". Если же общество копнет глубже, будет раскрыто много тайн, которые окажутся неприятными для большинства канадцев, выразил уверенность дипломат.При этом Полянский назвал правительство канадского премьера Джастина Трюдо заложником неонацистской идеологии. Он напомнил, что Канада приютила множество нацистских коллаборационистов. Теперь же у них есть и дети, и внуки. Поэтому ситуация с чествованием эсэсовца Ярослава Хунки в канадском парламенте не была неожиданной для России – ведь во многом Канада поступала так, как хотели потомки тех самых коллаборационистов.В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе "Галичины".Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".СК России в октябре заочно предъявил Хунке обвинения в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. МВД позднее объявило бывшего эсэсовца в розыск.
https://ria.ru/20231102/natsizm-1906843058.html
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канада, украина, россия, дмитрий полянский, оон, ярослав хунка, владимир зеленский, в мире
Канада, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский, В мире
По окончании СВО мир "многое узнает" об Украине и Канаде, заявил Полянский

Полянский: после СВО мир многое узнает о Канаде и Украине, где славят нацистов

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Москва рассчитывает, что мировое сообщество по окончании спецоперации "многое узнает" о событиях на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«

"Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников", - сказал он.

Полянский назвал чествование эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) в канадском парламенте лишь "верхушкой айсберга". Если же общество копнет глубже, будет раскрыто много тайн, которые окажутся неприятными для большинства канадцев, выразил уверенность дипломат.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Совбез России прокомментировал чествование нациста Гунько в Канаде
2 ноября, 08:09
При этом Полянский назвал правительство канадского премьера Джастина Трюдо заложником неонацистской идеологии. Он напомнил, что Канада приютила множество нацистских коллаборационистов. Теперь же у них есть и дети, и внуки. Поэтому ситуация с чествованием эсэсовца Ярослава Хунки в канадском парламенте не была неожиданной для России – ведь во многом Канада поступала так, как хотели потомки тех самых коллаборационистов.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе "Галичины".
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".
СК России в октябре заочно предъявил Хунке обвинения в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. МВД позднее объявило бывшего эсэсовца в розыск.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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18 октября, 15:52
 
КанадаУкраинаРоссияДмитрий ПолянскийООНЯрослав ХункаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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