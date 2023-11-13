https://ria.ru/20231113/polsha-1909174112.html
Премьер Польши Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов
Премьер Польши Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов - РИА Новости, 13.11.2023
Премьер Польши Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:06
2023-11-13T16:06
2023-11-13T23:29
в мире
польша
матеуш моравецкий
анджей дуда
ярослав качиньский
право и справедливость
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_272:0:2645:1335_1920x0_80_0_0_53d89251e33b2a67cc6447137884aa5c.jpg
ВАРШАВА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов. "В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку", — сказал Моравецкий, выступая на первом заседании нового состава сейма.Ожидается, что президент Польши Анджей Дуда уже в понедельник вечером поручит Моравецкому первую попытку сформировать правительство. В понедельник в Польше приступил к работе новый состав парламента. Теперь правящая партия "Право и справедливость" не имеет большинства в сейме и не может самостоятельно сформировать правительство. Данный состав сейма отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого. В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска. Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет работу по избранию премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма. Президент Польши Анджей Дуда заранее объявил, что внесет в сейм кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность премьера. После этого Моравецкий займется формированием нового правительства, что займет около двух недель. Президент же должен формально назначить Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину. Если же в ходе голосования большинство депутатов не выразят вотума доверия правительству Моравецкого, то после этого в соответствии с конституцией парламентарии попытаются самостоятельно выдвинуть кандидата на должность премьера. В данном случае уже известно, что это будет Дональд Туск, который также сформирует правительство, представит его сейму и попросит о вотуме доверия. В случае же, если и на этот раз вотум доверия не будет выражен, инициатива снова переходит к президенту, который должен предложить свою кандидатуру премьера. Если же депутаты отклонят и ее, не выразив вотума доверия, то президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий (распускает) парламент и назначает новые выборы. Также в понедельник начнет работу первая сессия сената нового созыва. В предыдущем созыве верхней палаты большинство мест имела оппозиция, а в нынешнем созыве она лишь упрочила свое преимущество — "Право и справедливость" по итогам последних выборов получила в сенате 24 места из 100.
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909116542.html
https://ria.ru/20231113/polsha-1909104288.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_9d2ea1299abcb8f04509abcd3a1e6356.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Европейский совет
Премьер Польши Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов
Премьер Польши Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов
ВАРШАВА, 13 ноя — РИА Новости.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов.
«
"В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку", — сказал Моравецкий, выступая на первом заседании нового состава сейма.
Куда делись. В Польше признали горькую правду про Украину
Ожидается, что президент Польши Анджей Дуда
уже в понедельник вечером поручит Моравецкому первую попытку сформировать правительство.
В понедельник в Польше приступил к работе новый состав парламента. Теперь правящая партия "Право и справедливость
" не имеет большинства в сейме и не может самостоятельно сформировать правительство.
Данный состав сейма отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского
уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого.
В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска
.
Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет работу по избранию премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма.
Президент Польши Анджей Дуда заранее объявил, что внесет в сейм кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность премьера.
После этого Моравецкий займется формированием нового правительства, что займет около двух недель. Президент же должен формально назначить Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину.
Если же в ходе голосования большинство депутатов не выразят вотума доверия правительству Моравецкого, то после этого в соответствии с конституцией парламентарии попытаются самостоятельно выдвинуть кандидата на должность премьера. В данном случае уже известно, что это будет Дональд Туск, который также сформирует правительство, представит его сейму и попросит о вотуме доверия.
В случае же, если и на этот раз вотум доверия не будет выражен, инициатива снова переходит к президенту, который должен предложить свою кандидатуру премьера. Если же депутаты отклонят и ее, не выразив вотума доверия, то президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий (распускает) парламент и назначает новые выборы.
Также в понедельник начнет работу первая сессия сената нового созыва. В предыдущем созыве верхней палаты большинство мест имела оппозиция, а в нынешнем созыве она лишь упрочила свое преимущество — "Право и справедливость" по итогам последних выборов получила в сенате 24 места из 100.
В Кремле отреагировали на размещение Польшей танков у границы с Белоруссией