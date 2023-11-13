https://ria.ru/20231113/polsha-1909174112.html

Премьер Польши Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов

Премьер Польши Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов - РИА Новости, 13.11.2023

Премьер Польши Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:06

2023-11-13T16:06

2023-11-13T23:29

в мире

польша

матеуш моравецкий

анджей дуда

ярослав качиньский

право и справедливость

европейский совет

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ВАРШАВА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов. "В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку", — сказал Моравецкий, выступая на первом заседании нового состава сейма.Ожидается, что президент Польши Анджей Дуда уже в понедельник вечером поручит Моравецкому первую попытку сформировать правительство. В понедельник в Польше приступил к работе новый состав парламента. Теперь правящая партия "Право и справедливость" не имеет большинства в сейме и не может самостоятельно сформировать правительство. Данный состав сейма отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого. В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска. Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет работу по избранию премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма. Президент Польши Анджей Дуда заранее объявил, что внесет в сейм кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность премьера. После этого Моравецкий займется формированием нового правительства, что займет около двух недель. Президент же должен формально назначить Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину. Если же в ходе голосования большинство депутатов не выразят вотума доверия правительству Моравецкого, то после этого в соответствии с конституцией парламентарии попытаются самостоятельно выдвинуть кандидата на должность премьера. В данном случае уже известно, что это будет Дональд Туск, который также сформирует правительство, представит его сейму и попросит о вотуме доверия. В случае же, если и на этот раз вотум доверия не будет выражен, инициатива снова переходит к президенту, который должен предложить свою кандидатуру премьера. Если же депутаты отклонят и ее, не выразив вотума доверия, то президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий (распускает) парламент и назначает новые выборы. Также в понедельник начнет работу первая сессия сената нового созыва. В предыдущем созыве верхней палаты большинство мест имела оппозиция, а в нынешнем созыве она лишь упрочила свое преимущество — "Право и справедливость" по итогам последних выборов получила в сенате 24 места из 100.

https://ria.ru/20231113/ukraina-1909116542.html

https://ria.ru/20231113/polsha-1909104288.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет