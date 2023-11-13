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В Кремле отреагировали на размещение Польшей танков у границы с Белоруссией - РИА Новости, 13.11.2023
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12:21 13.11.2023 (обновлено: 13:31 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/polsha-1909104288.html
В Кремле отреагировали на размещение Польшей танков у границы с Белоруссией
В Кремле отреагировали на размещение Польшей танков у границы с Белоруссией - РИА Новости, 13.11.2023
В Кремле отреагировали на размещение Польшей танков у границы с Белоруссией
Размещение танкового батальона в Польше, у границ с Белоруссией, — это еще один шаг к нагнетанию напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:21
2023-11-13T13:31
польша
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Размещение танкового батальона в Польше, у границ с Белоруссией, — это еще один шаг к нагнетанию напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. &quot;В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. И в целом они делают все, что нужно, для обеспечения безопасности&quot;, — так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают риски для безопасности Белоруссии как части Союзного государства.По информации польского Минобороны, батальон, вооруженный танками К2 производства Южной Кореи, развернут в селе Чартаево в Семятичском районе. Он входит в состав 1-й пехотной дивизии. В прошлом году власти Польши заявили о намерении увеличить численность армии со 160 до 300 тысяч человек, а количество дивизий довести до шести. В качестве приоритета называлось укрепление восточного фланга. Для размещения новых подразделений создается инфраструктура на границе с Белоруссией.В Минске отмечали, что увеличение численности войска польского до 300 тысяч человек станет грубым нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ.
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польша, белоруссия, дмитрий песков, в мире
Польша, Белоруссия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле отреагировали на размещение Польшей танков у границы с Белоруссией

Песков назвал размещение Польшей танков у границ Белоруссии шагом к нагнетанию

© AP Photo / Polish Armed Forces General CommandТанк во время учений в Польше
Танк во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Polish Armed Forces General Command
Танк во время учений в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Размещение танкового батальона в Польше, у границ с Белоруссией, — это еще один шаг к нагнетанию напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. И в целом они делают все, что нужно, для обеспечения безопасности", — так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают риски для безопасности Белоруссии как части Союзного государства.

По информации польского Минобороны, батальон, вооруженный танками К2 производства Южной Кореи, развернут в селе Чартаево в Семятичском районе. Он входит в состав 1-й пехотной дивизии.
В прошлом году власти Польши заявили о намерении увеличить численность армии со 160 до 300 тысяч человек, а количество дивизий довести до шести. В качестве приоритета называлось укрепление восточного фланга. Для размещения новых подразделений создается инфраструктура на границе с Белоруссией.
В Минске отмечали, что увеличение численности войска польского до 300 тысяч человек станет грубым нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ.
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