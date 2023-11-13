https://ria.ru/20231113/polsha-1909104288.html

В Кремле отреагировали на размещение Польшей танков у границы с Белоруссией

В Кремле отреагировали на размещение Польшей танков у границы с Белоруссией - РИА Новости, 13.11.2023

В Кремле отреагировали на размещение Польшей танков у границы с Белоруссией

Размещение танкового батальона в Польше, у границ с Белоруссией, — это еще один шаг к нагнетанию напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:21

2023-11-13T12:21

2023-11-13T13:31

польша

белоруссия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Размещение танкового батальона в Польше, у границ с Белоруссией, — это еще один шаг к нагнетанию напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. И в целом они делают все, что нужно, для обеспечения безопасности", — так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают риски для безопасности Белоруссии как части Союзного государства.По информации польского Минобороны, батальон, вооруженный танками К2 производства Южной Кореи, развернут в селе Чартаево в Семятичском районе. Он входит в состав 1-й пехотной дивизии. В прошлом году власти Польши заявили о намерении увеличить численность армии со 160 до 300 тысяч человек, а количество дивизий довести до шести. В качестве приоритета называлось укрепление восточного фланга. Для размещения новых подразделений создается инфраструктура на границе с Белоруссией.В Минске отмечали, что увеличение численности войска польского до 300 тысяч человек станет грубым нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ.

https://ria.ru/20230605/polsha-1875831087.html

польша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

польша, белоруссия, дмитрий песков, в мире