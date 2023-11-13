Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новое правительство
Президент Польши Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поручил Матеушу Моравецкому сформировать новый кабмин, трансляцию торжественной церемонии ведет Польское телевидение.
В ходе церемонии Дуда сначала принял отставку правительства, предусмотренную после выборов парламента и сразу поручил Моравецкому сформировать новый кабинет министров.
После того, как Моравецкий сформирует правительство, он будет обязан обратиться в сейм Польши с просьбой о выражении вотума доверия.
Если же в ходе голосования большинство депутатов не выразят вотума доверия правительству Моравецкого, то после этого в соответствии с конституцией парламентарии попытаются самостоятельно выдвинуть кандидата на должность премьера. В данном случае уже известно, что это будет Дональд Туск, который также сформирует правительство, представит его сейму и попросит о вотуме доверия.
В случае же, если и на этот раз вотум доверия не будет выражен, инициатива снова переходит к президенту, который должен предложить свою кандидатуру премьера. Если же депутаты отклонят и ее, не выразив вотума доверия, то президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий (распускает) парламент и назначает новые выборы.
Начавший работу в понедельник новый состав сейма отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".