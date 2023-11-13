https://ria.ru/20231113/poland-1909256350.html

Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новое правительство

Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новое правительство - РИА Новости, 13.11.2023

Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новое правительство

Президент Польши Анджей Дуда поручил Матеушу Моравецкому сформировать новый кабмин, трансляцию торжественной церемонии ведет Польское телевидение. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T22:50

2023-11-13T22:50

2023-11-13T22:50

в мире

польша

матеуш моравецкий

анджей дуда

дональд туск

право и справедливость

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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поручил Матеушу Моравецкому сформировать новый кабмин, трансляцию торжественной церемонии ведет Польское телевидение. В ходе церемонии Дуда сначала принял отставку правительства, предусмотренную после выборов парламента и сразу поручил Моравецкому сформировать новый кабинет министров. После того, как Моравецкий сформирует правительство, он будет обязан обратиться в сейм Польши с просьбой о выражении вотума доверия. Если же в ходе голосования большинство депутатов не выразят вотума доверия правительству Моравецкого, то после этого в соответствии с конституцией парламентарии попытаются самостоятельно выдвинуть кандидата на должность премьера. В данном случае уже известно, что это будет Дональд Туск, который также сформирует правительство, представит его сейму и попросит о вотуме доверия. В случае же, если и на этот раз вотум доверия не будет выражен, инициатива снова переходит к президенту, который должен предложить свою кандидатуру премьера. Если же депутаты отклонят и ее, не выразив вотума доверия, то президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий (распускает) парламент и назначает новые выборы. Начавший работу в понедельник новый состав сейма отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20231031/drug-1906332620.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда, дональд туск, право и справедливость