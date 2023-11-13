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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 13.11.2023
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08:40 13.11.2023 (обновлено: 08:58 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/pogoda-1909053468.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 13.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачно, дождь и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, не исключён мокрый снег, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:40
2023-11-13T08:58
общество
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Облачно, дождь и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, не исключён мокрый снег, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."В Москве сегодня облачно, кратковременные осадки, преимущественно дождь, но местами не исключено с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха в столице плюс 3 - плюс 5 градусов, по области плюс 1 - плюс 6. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По её словам, атмосферное давление будет расти до 736 миллиметров ртутного столба к концу дня.
https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html
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общество, москва, центр "фобос"
Общество, Москва, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Котилевская: до +5 ожидается в Москве в понедельник, возможен мокрый снег

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина идет с зонтом в Москве
Женщина идет с зонтом в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина идет с зонтом в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Облачно, дождь и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, не исключён мокрый снег, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве сегодня облачно, кратковременные осадки, преимущественно дождь, но местами не исключено с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха в столице плюс 3 - плюс 5 градусов, по области плюс 1 - плюс 6. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По её словам, атмосферное давление будет расти до 736 миллиметров ртутного столба к концу дня.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"
 
 
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