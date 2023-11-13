https://ria.ru/20231113/pogoda-1909053468.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 13.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачно, дождь и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, не исключён мокрый снег, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:40

2023-11-13T08:40

2023-11-13T08:58

общество

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Облачно, дождь и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, не исключён мокрый снег, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."В Москве сегодня облачно, кратковременные осадки, преимущественно дождь, но местами не исключено с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха в столице плюс 3 - плюс 5 градусов, по области плюс 1 - плюс 6. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По её словам, атмосферное давление будет расти до 736 миллиметров ртутного столба к концу дня.

https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос"