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Житель Алтая поджег полицейский участок коктейлем Молотова - РИА Новости, 13.11.2023
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12:48 13.11.2023 (обновлено: 13:25 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/podzhog-1909111063.html
Житель Алтая поджег полицейский участок коктейлем Молотова
Житель Алтая поджег полицейский участок коктейлем Молотова - РИА Новости, 13.11.2023
Житель Алтая поджег полицейский участок коктейлем Молотова
Житель Республики Алтай поджег полицейский участок с помощью коктейля Молотова, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:48
2023-11-13T13:25
происшествия
россия
чемальский район
республика алтай
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Житель Республики Алтай поджег полицейский участок с помощью коктейля Молотова, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чемальского района по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство… совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, 12 ноября 2023 года житель Чемальского района Республики Алтай, находясь на территории отделения МВД России по Чемальскому району, из хулиганских побуждений поджег в стеклянных банках легковоспламеняющуюся жидкость и бросил банки в здание отделения полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что загорелись входная дверь и фасад здания полиции. Пожар потушили. "Подозреваемый задержан… По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в СУСК. Уточняется, что никто из сотрудников полиции не пострадал.В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что "за несколько часов до преступления подозреваемый был доставлен в отделение за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции". "Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, вел себя грубо и агрессивно. На требования сотрудников полиции проехать в отделение ответил отказом. После составления административных материалов подозреваемый был отпущен домой по состоянию здоровья. Сельчанина разозлили действия сотрудников полиции, и он решил им отомстить", - рассказали в пресс-службе МВД о причинах поджога.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
россия
чемальский район
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происшествия, россия, чемальский район, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Чемальский район, Республика Алтай, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Алтая поджег полицейский участок коктейлем Молотова

СК возбудил дело из-за поджога полицейского участка в Республике Алтай

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Житель Республики Алтай поджег полицейский участок с помощью коктейля Молотова, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чемальского района по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство… совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, 12 ноября 2023 года житель Чемальского района Республики Алтай, находясь на территории отделения МВД России по Чемальскому району, из хулиганских побуждений поджег в стеклянных банках легковоспламеняющуюся жидкость и бросил банки в здание отделения полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что загорелись входная дверь и фасад здания полиции. Пожар потушили.
"Подозреваемый задержан… По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в СУСК. Уточняется, что никто из сотрудников полиции не пострадал.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что "за несколько часов до преступления подозреваемый был доставлен в отделение за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции". "Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, вел себя грубо и агрессивно. На требования сотрудников полиции проехать в отделение ответил отказом. После составления административных материалов подозреваемый был отпущен домой по состоянию здоровья. Сельчанина разозлили действия сотрудников полиции, и он решил им отомстить", - рассказали в пресс-службе МВД о причинах поджога.
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ПроисшествияРоссияЧемальский районРеспублика АлтайСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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