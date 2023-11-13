https://ria.ru/20231113/podzhog-1909111063.html

Житель Алтая поджег полицейский участок коктейлем Молотова

Житель Алтая поджег полицейский участок коктейлем Молотова - РИА Новости, 13.11.2023

Житель Алтая поджег полицейский участок коктейлем Молотова

Житель Республики Алтай поджег полицейский участок с помощью коктейля Молотова, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:48

2023-11-13T12:48

2023-11-13T13:25

происшествия

россия

чемальский район

республика алтай

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Житель Республики Алтай поджег полицейский участок с помощью коктейля Молотова, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чемальского района по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство… совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, 12 ноября 2023 года житель Чемальского района Республики Алтай, находясь на территории отделения МВД России по Чемальскому району, из хулиганских побуждений поджег в стеклянных банках легковоспламеняющуюся жидкость и бросил банки в здание отделения полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что загорелись входная дверь и фасад здания полиции. Пожар потушили. "Подозреваемый задержан… По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в СУСК. Уточняется, что никто из сотрудников полиции не пострадал.В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что "за несколько часов до преступления подозреваемый был доставлен в отделение за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции". "Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, вел себя грубо и агрессивно. На требования сотрудников полиции проехать в отделение ответил отказом. После составления административных материалов подозреваемый был отпущен домой по состоянию здоровья. Сельчанина разозлили действия сотрудников полиции, и он решил им отомстить", - рассказали в пресс-службе МВД о причинах поджога.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

россия

чемальский район

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, чемальский район, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)