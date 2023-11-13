Житель Алтая поджег полицейский участок коктейлем Молотова
СК возбудил дело из-за поджога полицейского участка в Республике Алтай
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Житель Республики Алтай поджег полицейский участок с помощью коктейля Молотова, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чемальского района по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство… совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, 12 ноября 2023 года житель Чемальского района Республики Алтай, находясь на территории отделения МВД России по Чемальскому району, из хулиганских побуждений поджег в стеклянных банках легковоспламеняющуюся жидкость и бросил банки в здание отделения полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что загорелись входная дверь и фасад здания полиции. Пожар потушили.
"Подозреваемый задержан… По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в СУСК. Уточняется, что никто из сотрудников полиции не пострадал.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что "за несколько часов до преступления подозреваемый был доставлен в отделение за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции". "Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, вел себя грубо и агрессивно. На требования сотрудников полиции проехать в отделение ответил отказом. После составления административных материалов подозреваемый был отпущен домой по состоянию здоровья. Сельчанина разозлили действия сотрудников полиции, и он решил им отомстить", - рассказали в пресс-службе МВД о причинах поджога.