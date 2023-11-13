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Более 42 тысяч патрулирований провела лесная охрана Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 13.11.2023
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Новости Подмосковья
 
11:22 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/podmoskove-1909087994.html
Более 42 тысяч патрулирований провела лесная охрана Подмосковья в 2023 году
Более 42 тысяч патрулирований провела лесная охрана Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 13.11.2023
Более 42 тысяч патрулирований провела лесная охрана Подмосковья в 2023 году
С начала текущего года на территории Подмосковья лесная охрана провела более 42 тысяч патрулирований в соответствии с картой-схемой маршрутов, сообщает... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:22
2023-11-13T11:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
леса
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. С начала текущего года на территории Подмосковья лесная охрана провела более 42 тысяч патрулирований в соответствии с картой-схемой маршрутов, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза. Утвержденные маршруты максимально приближены к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов. "С начала года сотрудниками лесной охраны провели 42072 патрулирования земель лесного фонда, в результате которых были выявлены нарушения лесного законодательства. Вместе с лесной охраной в рейды выходили сотрудники правоохранительных органов (11118), территориальных подразделений МЧС (1011), органов местного самоуправления (1161), а также общественные инспекторы (1350), представители казачьих обществ и волонтеры (851)", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что больше всего патрулирований проведено в Подольском (2917), Истринском (28901), Ступинском (2788), Шатурском (2767) и Звенигородском (2734) лесничествах. За нарушение лесного законодательства, в том числе правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная и уголовная ответственность, отметили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), леса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Леса

Более 42 тысяч патрулирований провела лесная охрана Подмосковья в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОсенний лес
Осенний лес - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Осенний лес
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. С начала текущего года на территории Подмосковья лесная охрана провела более 42 тысяч патрулирований в соответствии с картой-схемой маршрутов, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
Утвержденные маршруты максимально приближены к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов.
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"С начала года сотрудниками лесной охраны провели 42072 патрулирования земель лесного фонда, в результате которых были выявлены нарушения лесного законодательства. Вместе с лесной охраной в рейды выходили сотрудники правоохранительных органов (11118), территориальных подразделений МЧС (1011), органов местного самоуправления (1161), а также общественные инспекторы (1350), представители казачьих обществ и волонтеры (851)", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, которого цитирует пресс-служба.
Он добавил, что больше всего патрулирований проведено в Подольском (2917), Истринском (28901), Ступинском (2788), Шатурском (2767) и Звенигородском (2734) лесничествах.
За нарушение лесного законодательства, в том числе правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная и уголовная ответственность, отметили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Леса
 
 
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