https://ria.ru/20231113/podmoskove-1909087994.html

Более 42 тысяч патрулирований провела лесная охрана Подмосковья в 2023 году

Более 42 тысяч патрулирований провела лесная охрана Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 13.11.2023

Более 42 тысяч патрулирований провела лесная охрана Подмосковья в 2023 году

С начала текущего года на территории Подмосковья лесная охрана провела более 42 тысяч патрулирований в соответствии с картой-схемой маршрутов, сообщает... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:22

2023-11-13T11:22

2023-11-13T11:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

леса

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. С начала текущего года на территории Подмосковья лесная охрана провела более 42 тысяч патрулирований в соответствии с картой-схемой маршрутов, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза. Утвержденные маршруты максимально приближены к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов. "С начала года сотрудниками лесной охраны провели 42072 патрулирования земель лесного фонда, в результате которых были выявлены нарушения лесного законодательства. Вместе с лесной охраной в рейды выходили сотрудники правоохранительных органов (11118), территориальных подразделений МЧС (1011), органов местного самоуправления (1161), а также общественные инспекторы (1350), представители казачьих обществ и волонтеры (851)", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что больше всего патрулирований проведено в Подольском (2917), Истринском (28901), Ступинском (2788), Шатурском (2767) и Звенигородском (2734) лесничествах. За нарушение лесного законодательства, в том числе правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная и уголовная ответственность, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908429002.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), леса