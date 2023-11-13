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Пять пожарных автоцистерн закупили для тушения подмосковных лесов
Пять пожарных автоцистерн закупили для тушения подмосковных лесов - РИА Новости, 13.11.2023
Пять пожарных автоцистерн закупили для тушения подмосковных лесов
Для тушения подмосковных лесов в рамках нацпроекта "Экология" закупили пять пожарных автоцистерн, все машины российского производства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:22
2023-11-13T11:22
2023-11-13T11:22
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Для тушения подмосковных лесов в рамках нацпроекта "Экология" закупили пять пожарных автоцистерн, все машины российского производства, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза. В Московской области проводятся плановые закупки для модернизации материально-технической базы специализированной лесопожарной техники. "Для лесопожарных служб Комлесхоза закуплены пять пожарных автоцистерн. Это автомобили ГАЗ С41А23 NEXT "Садко" российского производства, которые отличаются повышенной проходимостью", - отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что автомобили предназначены для патрулирования лесов и тушения лесных пожаров, оснащены пожарным и водоподающим оборудованием, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и бортовым навигационно-связным оборудованием. Закупка проведена в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Для тушения подмосковных лесов в рамках нацпроекта "Экология" закупили пять пожарных автоцистерн, все машины российского производства, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
В Московской области
проводятся плановые закупки для модернизации материально-технической базы специализированной лесопожарной техники.
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"Для лесопожарных служб Комлесхоза закуплены пять пожарных автоцистерн. Это автомобили ГАЗ С41А23 NEXT "Садко" российского производства, которые отличаются повышенной проходимостью", - отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что автомобили предназначены для патрулирования лесов и тушения лесных пожаров, оснащены пожарным и водоподающим оборудованием, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и бортовым навигационно-связным оборудованием.
Закупка проведена в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".