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Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу написали на стенде Вологодской области - РИА Новости, 13.11.2023
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Вологодская область
 
17:24 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/pisma_dedu_morozu-1909194517.html
Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу написали на стенде Вологодской области
Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу написали на стенде Вологодской области - РИА Новости, 13.11.2023
Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу написали на стенде Вологодской области
Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу отправлено посетителями стенда Вологодской области на Международной выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:24
2023-11-13T17:24
вологодская область
выставка-форум "россия"
вологодская область
дед мороз
георгий филимонов
общество
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ВОЛОГДА, 13 ноя – РИА Новости. Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу отправлено посетителями стенда Вологодской области на Международной выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба правительства области. "Дети уже написали около 10 тысяч писем на нашем стенде. В связи с повышенным интересом, мы увеличиваем количество бланков писем", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Стенд Вологодчины на выставке "Россия" выполнен в виде резиденции Деда Мороза с большой новогодней елью с подарками и резным троном Деда Мороза. Для юных посетителей на стенде проводят мастер-класс "Как правильно писать письмо Деду Морозу". Как отмечается в пресс-релизе, чтобы послание было прочитано, а желание исполнено, письмо нужно начать с приветствия, продолжить небольшим рассказом о себе и завершить благодарностью за подарки в прошлом году и поздравлением Деда Мороза и его помощников с наступающим Новым годом. По информации пресс-службы, на стенде также можно познакомиться с туристическим и экономическим потенциалом, историей и культурой, природными достопримечательностями региона. Всего с начала работы выставки-форума "Россия" стенд Вологодской области посетили более 80 тысяч человек.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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выставка-форум "россия", вологодская область, дед мороз, георгий филимонов, общество
Вологодская область, Выставка-форум "Россия", Вологодская область, Дед Мороз, Георгий Филимонов, Общество

Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу написали на стенде Вологодской области

© Фото : Правительство Вологодской областиПисьма Деду Морозу на стенде Вологодской области на выставке "Россия"
Письма Деду Морозу на стенде Вологодской области на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : Правительство Вологодской области
Письма Деду Морозу на стенде Вологодской области на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 13 ноя – РИА Новости. Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу отправлено посетителями стенда Вологодской области на Международной выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба правительства области.
"Дети уже написали около 10 тысяч писем на нашем стенде. В связи с повышенным интересом, мы увеличиваем количество бланков писем", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Стенд Вологодчины на выставке "Россия" выполнен в виде резиденции Деда Мороза с большой новогодней елью с подарками и резным троном Деда Мороза. Для юных посетителей на стенде проводят мастер-класс "Как правильно писать письмо Деду Морозу". Как отмечается в пресс-релизе, чтобы послание было прочитано, а желание исполнено, письмо нужно начать с приветствия, продолжить небольшим рассказом о себе и завершить благодарностью за подарки в прошлом году и поздравлением Деда Мороза и его помощников с наступающим Новым годом.
По информации пресс-службы, на стенде также можно познакомиться с туристическим и экономическим потенциалом, историей и культурой, природными достопримечательностями региона. Всего с начала работы выставки-форума "Россия" стенд Вологодской области посетили более 80 тысяч человек.
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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Вологодская областьВыставка-форум "Россия"Вологодская областьДед МорозГеоргий ФилимоновОбщество
 
 
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