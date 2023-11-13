https://ria.ru/20231113/pisma_dedu_morozu-1909194517.html

Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу написали на стенде Вологодской области

Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу написали на стенде Вологодской области - РИА Новости, 13.11.2023

Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу написали на стенде Вологодской области

Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу отправлено посетителями стенда Вологодской области на Международной выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:24

2023-11-13T17:24

2023-11-13T17:24

вологодская область

выставка-форум "россия"

вологодская область

дед мороз

георгий филимонов

общество

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ВОЛОГДА, 13 ноя – РИА Новости. Порядка 10 тысяч писем Деду Морозу отправлено посетителями стенда Вологодской области на Международной выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба правительства области. "Дети уже написали около 10 тысяч писем на нашем стенде. В связи с повышенным интересом, мы увеличиваем количество бланков писем", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Стенд Вологодчины на выставке "Россия" выполнен в виде резиденции Деда Мороза с большой новогодней елью с подарками и резным троном Деда Мороза. Для юных посетителей на стенде проводят мастер-класс "Как правильно писать письмо Деду Морозу". Как отмечается в пресс-релизе, чтобы послание было прочитано, а желание исполнено, письмо нужно начать с приветствия, продолжить небольшим рассказом о себе и завершить благодарностью за подарки в прошлом году и поздравлением Деда Мороза и его помощников с наступающим Новым годом. По информации пресс-службы, на стенде также можно познакомиться с туристическим и экономическим потенциалом, историей и культурой, природными достопримечательностями региона. Всего с начала работы выставки-форума "Россия" стенд Вологодской области посетили более 80 тысяч человек.

https://ria.ru/20231103/vystavka-1907146815.html

вологодская область

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выставка-форум "россия", вологодская область, дед мороз, георгий филимонов, общество