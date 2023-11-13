https://ria.ru/20231113/pisma-1909081598.html

Барнаульские гимназисты написали более 1500 писем участникам спецоперации

Барнаульские гимназисты написали более 1500 писем участникам спецоперации - РИА Новости, 13.11.2023

Барнаульские гимназисты написали более 1500 писем участникам спецоперации

Более полутора тысяч писем со словами поддержки написали ученики барнаульской гимназии №123 участникам спецоперации, рассказал РИА Новости старший вожатый... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:03

2023-11-13T11:03

2023-11-13T11:03

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БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Более полутора тысяч писем со словами поддержки написали ученики барнаульской гимназии №123 участникам спецоперации, рассказал РИА Новости старший вожатый учебного заведения Кирилл Крюков. "Более 1500 тысяч писем участникам СВО написали за прошлый учебный год и за этот. В написании писем участвуют все классы с 1 по 11. Но более активно участвуют учащиеся первых-четвертых классов. Они создают красочные рисунки, пишут по-детски трогательные письма. Также вместе с детьми мы собираем гуманитарную помощь. Письма и посылки отправляем через Совет женщин", - отметил Крюков. Дети вместе с педагогами отправляют бойцам продукты, одежду, лекарства, средства личной гигиены. Такая деятельность способствует патриотическому воспитанию детей. "Сейчас мы участвуем в конкурсе школьных инициатив "Я считаю", в рамках которого гимназисты могут предложить любую идею об улучшении своей школы. Было очень приятно, когда наши ребята предложили оформить в школе помещение для отдыха в патриотическом стиле: расписать стены в формате основных исторических дат нашей страны и Сибири. Как дополнение в этой рекреации планируется размещение передвижной музейной выставки, в рамках которой, например, мы расскажем о героях СВО - выпускниках нашей гимназии", - отметил старший вожатый.

https://ria.ru/20231018/seti-1903616339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, барнаул, алтайский край