https://ria.ru/20231113/pilotazh-1909178297.html
"Русские витязи" выступили на Dubai Airshow
"Русские витязи" выступили на Dubai Airshow - РИА Новости, 13.11.2023
"Русские витязи" выступили на Dubai Airshow
Пилотажная группа "Русские витязи" показала свое мастерство в рамках летной программы авиасалона Dubai Airshow, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:20
2023-11-13T16:20
2023-11-13T16:58
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су-35с
россия
дубай
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ДУБАЙ, 13 ноя — РИА Новости. Пилотажная группа "Русские витязи" показала свое мастерство в рамках летной программы авиасалона Dubai Airshow, передает корреспондент РИА Новости. Летчики выполнили фигуры высшего пилотажа на Су-35С. Они показали петлю Нестерова, бочку, вираж на установленных интервалах и дистанциях, парный, одиночный и встречный пилотажи, а также наиболее зрелищные элементы: зеркало, колокол, роспуск и проход на малой высоте и предельно малой скорости.Международный авиасалон Dubai Airshow 2023 проходит с 13 по 17 ноября. В российской экспозиции под эгидой "Рособоронэкспорта" участвуют такие компании, как ОАК, холдинги "Вертолеты России", "Росэлектроника", "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников". Кроме того, Россию представляют госкорпорация "Роскосмос", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактические ракетные вооружения" (КТРВ).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909177370_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f51d7267dd68ebdcb24ed5efe4760362.jpg
Пилотажная группа "Русские витязи" на международном авиасалоне Dubai Airshow
Пилотажная группа "Русские витязи" на международном авиасалоне Dubai Airshow
2023-11-13T16:20
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, русские витязи, су-35с, россия, дубай, видео
В мире, Русские Витязи, Су-35С, Россия, Дубай
"Русские витязи" выступили на Dubai Airshow
Пилотажная группа "Русские витязи" показала свое мастерство на Dubai Airshow
ДУБАЙ, 13 ноя — РИА Новости. Пилотажная группа "Русские витязи" показала свое мастерство в рамках летной программы авиасалона Dubai Airshow, передает корреспондент РИА Новости.
Летчики выполнили фигуры высшего пилотажа на Су-35С
. Они показали петлю Нестерова, бочку, вираж на установленных интервалах и дистанциях, парный, одиночный и встречный пилотажи, а также наиболее зрелищные элементы: зеркало, колокол, роспуск и проход на малой высоте и предельно малой скорости.
Международный авиасалон Dubai Airshow 2023 проходит с 13 по 17 ноября. В российской экспозиции под эгидой "Рособоронэкспорта" участвуют такие компании, как ОАК, холдинги "Вертолеты России", "Росэлектроника", "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников". Кроме того, Россию представляют госкорпорация "Роскосмос", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактические ракетные вооружения" (КТРВ).