https://ria.ru/20231113/pilotazh-1909178297.html

"Русские витязи" выступили на Dubai Airshow

"Русские витязи" выступили на Dubai Airshow - РИА Новости, 13.11.2023

"Русские витязи" выступили на Dubai Airshow

Пилотажная группа "Русские витязи" показала свое мастерство в рамках летной программы авиасалона Dubai Airshow, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:20

2023-11-13T16:20

2023-11-13T16:58

в мире

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су-35с

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дубай

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ДУБАЙ, 13 ноя — РИА Новости. Пилотажная группа "Русские витязи" показала свое мастерство в рамках летной программы авиасалона Dubai Airshow, передает корреспондент РИА Новости. Летчики выполнили фигуры высшего пилотажа на Су-35С. Они показали петлю Нестерова, бочку, вираж на установленных интервалах и дистанциях, парный, одиночный и встречный пилотажи, а также наиболее зрелищные элементы: зеркало, колокол, роспуск и проход на малой высоте и предельно малой скорости.Международный авиасалон Dubai Airshow 2023 проходит с 13 по 17 ноября. В российской экспозиции под эгидой "Рособоронэкспорта" участвуют такие компании, как ОАК, холдинги "Вертолеты России", "Росэлектроника", "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников". Кроме того, Россию представляют госкорпорация "Роскосмос", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактические ракетные вооружения" (КТРВ).

россия

дубай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пилотажная группа "Русские витязи" на международном авиасалоне Dubai Airshow Пилотажная группа "Русские витязи" на международном авиасалоне Dubai Airshow 2023-11-13T16:20 true PT0M59S

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Ольга Фомченкова

в мире, русские витязи, су-35с, россия, дубай, видео