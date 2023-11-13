https://ria.ru/20231113/peskov-1909112823.html
Песков прокомментировал сообщения о роли Киева в подрыве "Северных потоков"
Песков прокомментировал сообщения о роли Киева в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 13.11.2023
Песков прокомментировал сообщения о роли Киева в подрыве "Северных потоков"
Заключение, что Владимир Зеленский мог быть не в курсе возможной причастности украинских силовиков к терактам на "Северных потоках" - это тревожный знак, в том... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:57
2023-11-13T12:57
2023-11-13T13:18
в мире
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заключение, что Владимир Зеленский мог быть не в курсе возможной причастности украинских силовиков к терактам на "Северных потоках" - это тревожный знак, в том числе и для Запада: тогда получается, что киевский режим не контролирует ситуацию в своей стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В субботу Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки". Издание отмечало со ссылкой на источники, что полковник действовал не один и не занимался планированием операции. "Там (в публикации Washington Post) речь шла о том, что президент Зеленский мог быть не в курсе подобных действий своих подчиненных (из силового блока)", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщение американского издания об атаке на газопроводы "Северные потоки". По словам пресс-секретаря президента России, такие заключения о том, что Зеленский мог быть не осведомлен о подобных решениях, "тоже весьма тревожный знак должен быть", причем не только для России, но и для других стран коллективного Запада. "Потому что если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание", - подытожил Песков.
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909092813.html
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в мире, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Песков прокомментировал сообщения о роли Киева в подрыве "Северных потоков"
Песков: Зеленский мог не знать о диверсии на "Северных потоках" и это тревожно
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заключение, что Владимир Зеленский мог быть не в курсе возможной причастности украинских силовиков к терактам на "Северных потоках" - это тревожный знак, в том числе и для Запада: тогда получается, что киевский режим не контролирует ситуацию в своей стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В субботу Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки". Издание отмечало со ссылкой на источники, что полковник действовал не один и не занимался планированием операции.
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"Там (в публикации Washington Post) речь шла о том, что президент Зеленский мог быть не в курсе подобных действий своих подчиненных (из силового блока)", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщение американского издания об атаке на газопроводы "Северные потоки".
По словам пресс-секретаря президента России, такие заключения о том, что Зеленский мог быть не осведомлен о подобных решениях, "тоже весьма тревожный знак должен быть", причем не только для России, но и для других стран коллективного Запада.
"Потому что если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание", - подытожил Песков.
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