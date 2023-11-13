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В Кремле прокомментировали украинский след в диверсии на "Северных потоках"
В Кремле прокомментировали украинский след в диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 13.11.2023
В Кремле прокомментировали украинский след в диверсии на "Северных потоках"
Украинский след в диверсии на "Северных потоках" все больше появляется в различных докладах, расследованиях и публикациях в средствах массовой информации,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:36
2023-11-13T12:36
2023-11-13T12:36
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северный поток
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авария на "северных потоках"
северный поток — 2
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинский след в диверсии на "Северных потоках" все больше появляется в различных докладах, расследованиях и публикациях в средствах массовой информации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В субботу Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки". Издание отмечало со ссылкой на источники, что полковник действовал не один и не занимался планированием операции. "Украинские следы в этой диверсии (на Северных потоках), этого террористического акта все больше и больше появляются в различных докладах, различных расследованиях и сообщениях средств массовой информации. Это действительно так", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщение Washington Post о причастности украинского полковника Червинского к атаке на газопроводы "Северные потоки".
https://ria.ru/20231112/potoki-1909000472.html
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россия, дмитрий песков, северный поток, политика, общество, авария на "северных потоках", северный поток — 2
Россия, Дмитрий Песков, Северный поток, Политика, Общество, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2
В Кремле прокомментировали украинский след в диверсии на "Северных потоках"
Песков: след Украины в диверсиях на "Северных потоках" появляется все чаще