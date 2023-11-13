https://ria.ru/20231113/peskov-1909103375.html
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина в России
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина в России - РИА Новости, 13.11.2023
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина в России
Президент РФ Владимир Путин встретится с представителями избирательных органов России в среду, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:20
2023-11-13T12:20
2023-11-13T12:20
политика
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с представителями избирательных органов России в среду, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Мы сообщим. Да, это будет в среду. Это будет встреча с представителями избирательных органов России, поскольку у них тридцатилетие. Вот как раз эта встреча тогда и состоится", – сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231113/putin-1909060803.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина в России
Песков: Путин встретится с представителями избирательных органов РФ в среду