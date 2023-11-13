https://ria.ru/20231113/peskov-1909103375.html

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина в России

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина в России - РИА Новости, 13.11.2023

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина в России

Президент РФ Владимир Путин встретится с представителями избирательных органов России в среду, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:20

2023-11-13T12:20

2023-11-13T12:20

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с представителями избирательных органов России в среду, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Мы сообщим. Да, это будет в среду. Это будет встреча с представителями избирательных органов России, поскольку у них тридцатилетие. Вот как раз эта встреча тогда и состоится", – сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231113/putin-1909060803.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, общество