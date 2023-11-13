Рейтинг@Mail.ru
Источник: ГД обсудит проект о пенсиях неработающим пенсионерам во II чтении - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 13.11.2023 (обновлено: 17:49 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/pensii-1909197891.html
Источник: ГД обсудит проект о пенсиях неработающим пенсионерам во II чтении
Источник: ГД обсудит проект о пенсиях неработающим пенсионерам во II чтении - РИА Новости, 13.11.2023
Источник: ГД обсудит проект о пенсиях неработающим пенсионерам во II чтении
Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пенсий неработающим пенсионерам во II чтении 14 ноября, рассказал журналистам источник в ГД. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:39
2023-11-13T17:49
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пенсий неработающим пенсионерам во II чтении 14 ноября, рассказал журналистам источник в ГД."Коротко об итогах Совета Думы 13 ноября... Пленарное заседание 14 ноября: Об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам – второе чтение", - сказал источник.Законопроект, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей, был принят в первом чтении 24 октября.Согласно законопроекту, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля, а размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости - на 1 631 рубль.
https://ria.ru/20231026/pensii-1905488204.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Источник: ГД обсудит проект о пенсиях неработающим пенсионерам во II чтении

ГД рассмотрит во II чтении проект о пенсиях неработающим пенсионерам 14 ноября

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пенсий неработающим пенсионерам во II чтении 14 ноября, рассказал журналистам источник в ГД.
"Коротко об итогах Совета Думы 13 ноября... Пленарное заседание 14 ноября: Об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам – второе чтение", - сказал источник.
Законопроект, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей, был принят в первом чтении 24 октября.
Согласно законопроекту, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля, а размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости - на 1 631 рубль.
Денежные купюры, монеты и социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Минфин прокомментировал идею об индексации пенсий по профессиям
26 октября, 19:27
 
Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала