https://ria.ru/20231113/pensii-1909197891.html

Источник: ГД обсудит проект о пенсиях неработающим пенсионерам во II чтении

Источник: ГД обсудит проект о пенсиях неработающим пенсионерам во II чтении - РИА Новости, 13.11.2023

Источник: ГД обсудит проект о пенсиях неработающим пенсионерам во II чтении

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пенсий неработающим пенсионерам во II чтении 14 ноября, рассказал журналистам источник в ГД. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:39

2023-11-13T17:39

2023-11-13T17:49

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пенсий неработающим пенсионерам во II чтении 14 ноября, рассказал журналистам источник в ГД."Коротко об итогах Совета Думы 13 ноября... Пленарное заседание 14 ноября: Об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам – второе чтение", - сказал источник.Законопроект, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей, был принят в первом чтении 24 октября.Согласно законопроекту, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля, а размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости - на 1 631 рубль.

https://ria.ru/20231026/pensii-1905488204.html

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госдума рф, общество