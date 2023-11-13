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Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности ПНЕ Ливии - РИА Новости, 13.11.2023
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15:25 13.11.2023 (обновлено: 15:29 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/patrushev-1909160724.html
Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности ПНЕ Ливии
Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности ПНЕ Ливии - РИА Новости, 13.11.2023
Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности ПНЕ Ливии
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности правительства национального единства... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:25
2023-11-13T15:29
николай патрушев
ливия
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
москва
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Ибрагимом Бушнафом, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности правительства национального единства Ливии Ибрагимом Бушнафом. Рассмотрены вопросы взаимодействия двух стран по линии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб. Отдельное внимание уделено антитеррористической деятельности и сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в сфере безопасности в Ливии, а также по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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ливия
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николай патрушев, ливия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, москва
Николай Патрушев, Ливия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Москва
Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности ПНЕ Ливии

Патрушев и советник по нацбезопасности ПНЕ Ливии обсудили работу Совбезов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Ибрагимом Бушнафом, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности правительства национального единства Ливии Ибрагимом Бушнафом. Рассмотрены вопросы взаимодействия двух стран по линии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб. Отдельное внимание уделено антитеррористической деятельности и сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в сфере безопасности в Ливии, а также по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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Николай ПатрушевЛивияВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМосква
 
 
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