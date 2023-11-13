https://ria.ru/20231113/patrushev-1909160724.html

Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности ПНЕ Ливии

Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности ПНЕ Ливии - РИА Новости, 13.11.2023

Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности ПНЕ Ливии

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности правительства национального единства... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:25

2023-11-13T15:25

2023-11-13T15:29

николай патрушев

ливия

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

москва

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Ибрагимом Бушнафом, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности правительства национального единства Ливии Ибрагимом Бушнафом. Рассмотрены вопросы взаимодействия двух стран по линии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб. Отдельное внимание уделено антитеррористической деятельности и сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в сфере безопасности в Ливии, а также по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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николай патрушев, ливия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, москва