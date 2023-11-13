https://ria.ru/20231113/patriotizm-1909129112.html
В России прошел гражданско-патриотический диктант
В России прошел гражданско-патриотический диктант - РИА Новости, 13.11.2023
В России прошел гражданско-патриотический диктант
Более 10 тысяч студентов приняли участие во всероссийском гражданско-патриотическом диктанте "Моя любовь, душа моя – Россия!". На акции студенты проверили свои... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:00
2023-11-13T14:00
2023-11-13T14:35
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общество
мария захарова
московская духовная академия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Более 10 тысяч студентов приняли участие во всероссийском гражданско-патриотическом диктанте "Моя любовь, душа моя – Россия!". На акции студенты проверили свои знания по истории России. Открытие мероприятия состоялось в Президентской академии РАНХиГС, об этом сообщили в пресс-службе университета.Диктант "Моя любовь, душа моя – Россия!" состоял из вопросов, связанных с историей России, государственной символикой, современных гражданско-правовых аспектов, традиционных религий России, героического наследия, культуры, народных традиций и обычаев. В 2023 проект значительно расширил географию: с помощью телемоста участники из разных регионов РФ смогли поучаствовать в торжественном открытии.В приветственном слове представитель МИД России Мария Захарова обозначила миссию диктанта, которая заключается в осмыслении исторических путей России, ее цивилизационного выбора, государственной политики и международных отношений.Задачей гражданско-патриотической акции стала поддержка государственной политики в сфере образования и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей."Все мы стремимся объединить лучшие силы общества, чтобы предотвратить духовную катастрофу и сохранить светлое наследие предков", – отметил на открытии мероприятия президент Научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, слова которого приводятся в сообщении.Акция позволила проверить знания о России студентам из 75 субъектов Российской Федерации, в том числе новых регионов.Ректор Мариупольского государственного университета им. А.И.Куинджи Лариса Сиволап объяснила важность мероприятия. По ее словам, акция "Моя любовь, душа моя – Россия!" помогает сохранить гражданские ценности и сформировать национальную самосознательность.В рамках диктанта студенты написали слова благодарности своим преподавателям в рамках акции "Мой дорогой учитель и наставник". Проректор Роман Соколов на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена напомнил участникам, что во все времена именно учитель был связующим звеном между прошлым и будущим и от его работы зависело то, каким человек станет.Студенты приняли участие в диктанте очно на 45 площадках Президентской академии и университетов и духовных школ – членов Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА).
https://ria.ru/20230726/patriotizm-1886743718.html
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россия, общество, мария захарова, московская духовная академия, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Мария Захарова, Московская духовная академия, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Более 10 тысяч студентов приняли участие во всероссийском гражданско-патриотическом диктанте "Моя любовь, душа моя – Россия!". На акции студенты проверили свои знания по истории России. Открытие мероприятия состоялось в Президентской академии РАНХиГС, об этом сообщили в пресс-службе университета.
Диктант "Моя любовь, душа моя – Россия!" состоял из вопросов, связанных с историей России, государственной символикой, современных гражданско-правовых аспектов, традиционных религий России, героического наследия, культуры, народных традиций и обычаев. В 2023 проект значительно расширил географию: с помощью телемоста участники из разных регионов РФ смогли поучаствовать в торжественном открытии.
В приветственном слове представитель МИД России Мария Захарова обозначила миссию диктанта, которая заключается в осмыслении исторических путей России, ее цивилизационного выбора, государственной политики и международных отношений.
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Задачей гражданско-патриотической акции стала поддержка государственной политики в сфере образования и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
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"Все мы стремимся объединить лучшие силы общества, чтобы предотвратить духовную катастрофу и сохранить светлое наследие предков", – отметил на открытии мероприятия президент Научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, слова которого приводятся в сообщении.
Акция позволила проверить знания о России студентам из 75 субъектов Российской Федерации, в том числе новых регионов.
Ректор Мариупольского государственного университета им. А.И.Куинджи Лариса Сиволап объяснила важность мероприятия. По ее словам, акция "Моя любовь, душа моя – Россия!" помогает сохранить гражданские ценности и сформировать национальную самосознательность.
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В рамках диктанта студенты написали слова благодарности своим преподавателям в рамках акции "Мой дорогой учитель и наставник". Проректор Роман Соколов на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена напомнил участникам, что во все времена именно учитель был связующим звеном между прошлым и будущим и от его работы зависело то, каким человек станет.
Студенты приняли участие в диктанте очно на 45 площадках Президентской академии и университетов и духовных школ – членов Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА).