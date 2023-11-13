https://ria.ru/20231113/partiya-1909092200.html
Партия дела получила иск от Минюста о приостановке деятельности
Партия дела получила иск от Минюста о приостановке деятельности - РИА Новости, 13.11.2023
Партия дела получила иск от Минюста о приостановке деятельности
Партия дела получила административный иск от Минюста о приостановке деятельности на два месяца, партия намерена доказывать свою правоту в суде, рассказал РИА... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:40
2023-11-13T11:40
2023-11-13T11:43
политика
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Партия дела получила административный иск от Минюста о приостановке деятельности на два месяца, партия намерена доказывать свою правоту в суде, рассказал РИА Новости секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин. "Нам на прошлой неделе 8 ноября приходит административный иск о приостановке деятельности партии", - сказал Лапушкин, уточнив, что речь идет о приостановке деятельности на два месяца. Лапушкин пояснил, что вопросы у Минюста возникли вопросы к изменению устава партии. "Для нас ситуация c действиями Минюста на данный момент непонятна. Мы 17 августа провели VII съезд партии, на котором все его замечания устранили. Соответственно, 29 августа уведомления подали со всеми необходимыми документами, после чего у контролирующего органа возник вопрос к изменению в устав партии. Но это изменение носит технический характер, то есть, никак не является каким-то серьёзным основанием для приостановки нашей работы. Соответственно, Минюст нам это изменение в устав завернул", - рассказал он. Лапушкин добавил, что у партии есть информация, что сегодня этот иск будет зарегистрирован в Верховном суде. "Должно состояться предварительное судебное заседание, на котором стороны обозначат свою позицию. Мы настроены на конструктивную работу с Минюстом и рассчитываем на предварительном заседании прояснить для себя ситуацию, если есть какое-то недопонимание, его снять. Если это не получится, будем в суде доказывать свою правоту", - заключил политик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Политика, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Партия дела получила иск от Минюста о приостановке деятельности
Лапушкин: у Минюста возникли вопросы к изменению в уставе Партии дела
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Партия дела получила административный иск от Минюста о приостановке деятельности на два месяца, партия намерена доказывать свою правоту в суде, рассказал РИА Новости секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин.
"Нам на прошлой неделе 8 ноября приходит административный иск о приостановке деятельности партии", - сказал Лапушкин, уточнив, что речь идет о приостановке деятельности на два месяца.
Лапушкин пояснил, что вопросы у Минюста возникли вопросы к изменению устава партии.
«
"Для нас ситуация c действиями Минюста на данный момент непонятна. Мы 17 августа провели VII съезд партии, на котором все его замечания устранили. Соответственно, 29 августа уведомления подали со всеми необходимыми документами, после чего у контролирующего органа возник вопрос к изменению в устав партии. Но это изменение носит технический характер, то есть, никак не является каким-то серьёзным основанием для приостановки нашей работы. Соответственно, Минюст нам это изменение в устав завернул", - рассказал он.
Лапушкин добавил, что у партии есть информация, что сегодня этот иск будет зарегистрирован в Верховном суде.
"Должно состояться предварительное судебное заседание, на котором стороны обозначат свою позицию. Мы настроены на конструктивную работу с Минюстом и рассчитываем на предварительном заседании прояснить для себя ситуацию, если есть какое-то недопонимание, его снять. Если это не получится, будем в суде доказывать свою правоту", - заключил политик.