https://ria.ru/20231113/pamyatnik-1909194306.html
В Новгородской области установили первый памятник собаке-санитару
В Новгородской области установили первый памятник собаке-санитару - РИА Новости, 13.11.2023
В Новгородской области установили первый памятник собаке-санитару
В Старорусском районе Новгородской области поисковики установили памятник четвероногому участнику Великой Отечественной войны на месте, где найдены останки... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:24
2023-11-13T17:24
2023-11-13T17:31
общество
новгородская область
старорусский район
культура
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. В Старорусском районе Новгородской области поисковики установили памятник четвероногому участнику Великой Отечественной войны на месте, где найдены останки собаки-санитара, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в своей группе в "ВКонтакте". Уточняется, что в 2022 году во время осеннего этапа Вахты Памяти новгородский отряд "Отвага" обнаружил останки собаки-санитара на одной из дорог "Рамушевского коридора". Через этот "коридор" шириной 6-8 километров гитлеровцы, окруженные под Демянском, снабжали свои войска. В 1942-1943 годах там шли ожесточенные бои. Во время Великой Отечественной войны собаки-санитары вытаскивали раненых красноармейцев с поля боя, доставляли медикаменты бойцам. "Кости животного нашли недалеко от военных позиций. Вместе с ними были обнаружены ремешки с пряжками, идентичные собачьей шлейке, ампулы, таблетницы, алюминиевый футляр с порошком и мазью. Поисковики предположили, что на собаке был пристёгнут брезентовый подсумок или сумка с медикаментами… Подобный памятник четвероногому другу – первый в Новгородской области", - говорится в сообщении.
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общество, новгородская область, старорусский район
Общество, Новгородская область, Старорусский район, Культура
В Новгородской области установили первый памятник собаке-санитару
В Новгородской области поисковики установили первый памятник собаке-санитару
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости.
В Старорусском районе Новгородской области поисковики установили памятник четвероногому участнику Великой Отечественной войны на месте, где найдены останки собаки-санитара, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в своей группе в "ВКонтакте
".
Уточняется, что в 2022 году во время осеннего этапа Вахты Памяти новгородский отряд "Отвага" обнаружил останки собаки-санитара на одной из дорог "Рамушевского коридора". Через этот "коридор" шириной 6-8 километров гитлеровцы, окруженные под Демянском, снабжали свои войска. В 1942-1943 годах там шли ожесточенные бои. Во время Великой Отечественной войны собаки-санитары вытаскивали раненых красноармейцев с поля боя, доставляли медикаменты бойцам.
"Кости животного нашли недалеко от военных позиций. Вместе с ними были обнаружены ремешки с пряжками, идентичные собачьей шлейке, ампулы, таблетницы, алюминиевый футляр с порошком и мазью. Поисковики предположили, что на собаке был пристёгнут брезентовый подсумок или сумка с медикаментами… Подобный памятник четвероногому другу – первый в Новгородской области", - говорится в сообщении.
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