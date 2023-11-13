Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области установили первый памятник собаке-санитару - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:24 13.11.2023 (обновлено: 17:31 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/pamyatnik-1909194306.html
В Новгородской области установили первый памятник собаке-санитару
В Новгородской области установили первый памятник собаке-санитару - РИА Новости, 13.11.2023
В Новгородской области установили первый памятник собаке-санитару
В Старорусском районе Новгородской области поисковики установили памятник четвероногому участнику Великой Отечественной войны на месте, где найдены останки... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:24
2023-11-13T17:31
общество
новгородская область
старорусский район
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909195057_0:302:1200:977_1920x0_80_0_0_e592bc5ed990e2f9bd317583d3d5cf8a.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. В Старорусском районе Новгородской области поисковики установили памятник четвероногому участнику Великой Отечественной войны на месте, где найдены останки собаки-санитара, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в своей группе в "ВКонтакте". Уточняется, что в 2022 году во время осеннего этапа Вахты Памяти новгородский отряд "Отвага" обнаружил останки собаки-санитара на одной из дорог "Рамушевского коридора". Через этот "коридор" шириной 6-8 километров гитлеровцы, окруженные под Демянском, снабжали свои войска. В 1942-1943 годах там шли ожесточенные бои. Во время Великой Отечественной войны собаки-санитары вытаскивали раненых красноармейцев с поля боя, доставляли медикаменты бойцам. "Кости животного нашли недалеко от военных позиций. Вместе с ними были обнаружены ремешки с пряжками, идентичные собачьей шлейке, ампулы, таблетницы, алюминиевый футляр с порошком и мазью. Поисковики предположили, что на собаке был пристёгнут брезентовый подсумок или сумка с медикаментами… Подобный памятник четвероногому другу – первый в Новгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230907/pamyatnik-1894768253.html
новгородская область
старорусский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909195057_0:189:1200:1089_1920x0_80_0_0_e34f502cc4b1fc0e1f5d84beabe99d00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новгородская область, старорусский район
Общество, Новгородская область, Старорусский район, Культура
В Новгородской области установили первый памятник собаке-санитару

В Новгородской области поисковики установили первый памятник собаке-санитару

© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтактеПамятник собаке-санитару в Старорусском районе Новгородской области
Памятник собаке-санитару в Старорусском районе Новгородской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтакте
Памятник собаке-санитару в Старорусском районе Новгородской области
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. В Старорусском районе Новгородской области поисковики установили памятник четвероногому участнику Великой Отечественной войны на месте, где найдены останки собаки-санитара, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в своей группе в "ВКонтакте".
Уточняется, что в 2022 году во время осеннего этапа Вахты Памяти новгородский отряд "Отвага" обнаружил останки собаки-санитара на одной из дорог "Рамушевского коридора". Через этот "коридор" шириной 6-8 километров гитлеровцы, окруженные под Демянском, снабжали свои войска. В 1942-1943 годах там шли ожесточенные бои. Во время Великой Отечественной войны собаки-санитары вытаскивали раненых красноармейцев с поля боя, доставляли медикаменты бойцам.
"Кости животного нашли недалеко от военных позиций. Вместе с ними были обнаружены ремешки с пряжками, идентичные собачьей шлейке, ампулы, таблетницы, алюминиевый футляр с порошком и мазью. Поисковики предположили, что на собаке был пристёгнут брезентовый подсумок или сумка с медикаментами… Подобный памятник четвероногому другу – первый в Новгородской области", - говорится в сообщении.
Памятник псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Коми открыли памятник псу, погибшему при спасении военных в зоне СВО
7 сентября, 15:15
 
КультураОбществоНовгородская областьСтарорусский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала