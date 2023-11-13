https://ria.ru/20231113/otravlenie-1909144270.html

В Саратове пять учениц лицея попали в больницу после урока в бассейне

В Саратове пять учениц лицея попали в больницу после урока в бассейне - РИА Новости, 13.11.2023

В Саратове пять учениц лицея попали в больницу после урока в бассейне

Прокуратура начала проверку инцидента в лицее-интернате в Саратове, откуда после урока физкультуры в бассейне с подозрением на отравление парами хлора в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:37

2023-11-13T14:37

2023-11-13T15:04

происшествия

россия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909149227_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6b71235b89da3ce593e4f44e9fb8560b.jpg

САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратура начала проверку инцидента в лицее-интернате в Саратове, откуда после урока физкультуры в бассейне с подозрением на отравление парами хлора в больницу доставили учениц; пострадавших девочек, по данным Минздрава области, было пять. "Предварительно установлено, что сегодня, 13 ноября, во время урока физкультуры, проходящего в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, несколько девочек, обучающихся в ГАОУ СО "Лицей-интернат 64", почувствовали недомогание. Они доставлены в медицинское учреждение с подозрением на отравление парами хлора", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что по факту выявленных нарушений прокуратура внесла в вуз представление, которое находится на рассмотрении. "Пятеро девочек почувствовали небольшое недомогание, двое отказались от госпитализации, трое доставлены в состоянии легкой степени тяжести в стационар одного из лечебных учреждений города для уточнения диагноза. Вся медицинская помощь в случае необходимости будет оказана в полном объеме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава. Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что всем пострадавшим девочкам по 15 лет. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале отметило, что следователи также начали проверку сообщения об отравлении детей в бассейне. Как сообщили журналистам в министерстве образования области, в понедельник "по техническим причинам" была объявлена эвакуация в бассейне Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, в котором в течение года занимаются плаванием учащиеся лицея-интерната. "Все обучающиеся лицея, которые находились на занятии, были эвакуированы из здания бассейна, оперативно вызвана скорая помощь... Остальные дети продолжили обучение в лицее под наблюдением медицинской сестры и педагогов. Образовательный процесс проходит в штатном режиме", - сказали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20231101/otravlenie-1906589605.html

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905302932.html

россия

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)