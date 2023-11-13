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В Саратове пять учениц лицея попали в больницу после урока в бассейне - РИА Новости, 13.11.2023
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14:37 13.11.2023 (обновлено: 15:04 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/otravlenie-1909144270.html
В Саратове пять учениц лицея попали в больницу после урока в бассейне
В Саратове пять учениц лицея попали в больницу после урока в бассейне - РИА Новости, 13.11.2023
В Саратове пять учениц лицея попали в больницу после урока в бассейне
Прокуратура начала проверку инцидента в лицее-интернате в Саратове, откуда после урока физкультуры в бассейне с подозрением на отравление парами хлора в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:37
2023-11-13T15:04
происшествия
россия
саратов
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САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратура начала проверку инцидента в лицее-интернате в Саратове, откуда после урока физкультуры в бассейне с подозрением на отравление парами хлора в больницу доставили учениц; пострадавших девочек, по данным Минздрава области, было пять. "Предварительно установлено, что сегодня, 13 ноября, во время урока физкультуры, проходящего в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, несколько девочек, обучающихся в ГАОУ СО "Лицей-интернат 64", почувствовали недомогание. Они доставлены в медицинское учреждение с подозрением на отравление парами хлора", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что по факту выявленных нарушений прокуратура внесла в вуз представление, которое находится на рассмотрении. "Пятеро девочек почувствовали небольшое недомогание, двое отказались от госпитализации, трое доставлены в состоянии легкой степени тяжести в стационар одного из лечебных учреждений города для уточнения диагноза. Вся медицинская помощь в случае необходимости будет оказана в полном объеме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава. Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что всем пострадавшим девочкам по 15 лет. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале отметило, что следователи также начали проверку сообщения об отравлении детей в бассейне. Как сообщили журналистам в министерстве образования области, в понедельник "по техническим причинам" была объявлена эвакуация в бассейне Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, в котором в течение года занимаются плаванием учащиеся лицея-интерната. "Все обучающиеся лицея, которые находились на занятии, были эвакуированы из здания бассейна, оперативно вызвана скорая помощь... Остальные дети продолжили обучение в лицее под наблюдением медицинской сестры и педагогов. Образовательный процесс проходит в штатном режиме", - сказали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20231101/otravlenie-1906589605.html
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905302932.html
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происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове пять учениц лицея попали в больницу после урока в бассейне

В Саратове пять учениц лицея попали в больницу с возможным отравлением хлором

© Фото : Прокуратура Саратовской областиБассейн Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского
Бассейн Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : Прокуратура Саратовской области
Бассейн Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратура начала проверку инцидента в лицее-интернате в Саратове, откуда после урока физкультуры в бассейне с подозрением на отравление парами хлора в больницу доставили учениц; пострадавших девочек, по данным Минздрава области, было пять.
"Предварительно установлено, что сегодня, 13 ноября, во время урока физкультуры, проходящего в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, несколько девочек, обучающихся в ГАОУ СО "Лицей-интернат 64", почувствовали недомогание. Они доставлены в медицинское учреждение с подозрением на отравление парами хлора", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
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Уточняется, что по факту выявленных нарушений прокуратура внесла в вуз представление, которое находится на рассмотрении.
"Пятеро девочек почувствовали небольшое недомогание, двое отказались от госпитализации, трое доставлены в состоянии легкой степени тяжести в стационар одного из лечебных учреждений города для уточнения диагноза. Вся медицинская помощь в случае необходимости будет оказана в полном объеме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.
Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что всем пострадавшим девочкам по 15 лет.
Региональное управление СК РФ в Telegram-канале отметило, что следователи также начали проверку сообщения об отравлении детей в бассейне.
Как сообщили журналистам в министерстве образования области, в понедельник "по техническим причинам" была объявлена эвакуация в бассейне Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, в котором в течение года занимаются плаванием учащиеся лицея-интерната.
"Все обучающиеся лицея, которые находились на занятии, были эвакуированы из здания бассейна, оперативно вызвана скорая помощь... Остальные дети продолжили обучение в лицее под наблюдением медицинской сестры и педагогов. Образовательный процесс проходит в штатном режиме", - сказали в пресс-службе ведомства.
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ПроисшествияРоссияСаратовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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