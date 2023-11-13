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В Турции почти 120 студентов отравились во время ужина в общежитии - РИА Новости, 13.11.2023
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00:20 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/otravlenie-1909029348.html
В Турции почти 120 студентов отравились во время ужина в общежитии
В Турции почти 120 студентов отравились во время ужина в общежитии - РИА Новости, 13.11.2023
В Турции почти 120 студентов отравились во время ужина в общежитии
Почти 120 студентов в турецкой провинции Ыспарта отравились после ужина в общежитии, власти начали расследование инцидента. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T00:20
2023-11-13T00:20
турция
саид нурси
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СТАМБУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Почти 120 студентов в турецкой провинции Ыспарта отравились после ужина в общежитии, власти начали расследование инцидента. Согласно заявлению офиса губернатора провинции, 117 студентов, проживающих в общежитии Бедиуззаман Саид Нурси, обратились в городские больницы с жалобами на диарею, тошноту и боли в животе, врачи заподозрили отравление. После оказания первой медпомощи студенты вернулись в общежитие, госпитализация никому не потребовалась. "Обратившиеся за помощью студенты заявили, что причиной недомогания мог стать ужин 11 ноября в столовой общежития. Образцы еды и воды изъяты для проверки управлениями здравоохранения и лесного и сельского хозяйства; генпрокуратура начала расследование инцидента", - сообщается в полученном РИА Новости заявлении.
https://ria.ru/20231102/otravlenie-1906869850.html
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турция, саид нурси
Турция, Саид Нурси
В Турции почти 120 студентов отравились во время ужина в общежитии

В Турции расследуют отравление почти 120 студентов общежития в провинции Ыспарта

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Почти 120 студентов в турецкой провинции Ыспарта отравились после ужина в общежитии, власти начали расследование инцидента.
Согласно заявлению офиса губернатора провинции, 117 студентов, проживающих в общежитии Бедиуззаман Саид Нурси, обратились в городские больницы с жалобами на диарею, тошноту и боли в животе, врачи заподозрили отравление. После оказания первой медпомощи студенты вернулись в общежитие, госпитализация никому не потребовалась.
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"Обратившиеся за помощью студенты заявили, что причиной недомогания мог стать ужин 11 ноября в столовой общежития. Образцы еды и воды изъяты для проверки управлениями здравоохранения и лесного и сельского хозяйства; генпрокуратура начала расследование инцидента", - сообщается в полученном РИА Новости заявлении.
 
ТурцияСаид Нурси
 
 
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