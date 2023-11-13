https://ria.ru/20231113/otravlenie-1909029348.html

В Турции почти 120 студентов отравились во время ужина в общежитии

В Турции почти 120 студентов отравились во время ужина в общежитии - РИА Новости, 13.11.2023

В Турции почти 120 студентов отравились во время ужина в общежитии

Почти 120 студентов в турецкой провинции Ыспарта отравились после ужина в общежитии, власти начали расследование инцидента. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T00:20

2023-11-13T00:20

2023-11-13T00:20

турция

саид нурси

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СТАМБУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Почти 120 студентов в турецкой провинции Ыспарта отравились после ужина в общежитии, власти начали расследование инцидента. Согласно заявлению офиса губернатора провинции, 117 студентов, проживающих в общежитии Бедиуззаман Саид Нурси, обратились в городские больницы с жалобами на диарею, тошноту и боли в животе, врачи заподозрили отравление. После оказания первой медпомощи студенты вернулись в общежитие, госпитализация никому не потребовалась. "Обратившиеся за помощью студенты заявили, что причиной недомогания мог стать ужин 11 ноября в столовой общежития. Образцы еды и воды изъяты для проверки управлениями здравоохранения и лесного и сельского хозяйства; генпрокуратура начала расследование инцидента", - сообщается в полученном РИА Новости заявлении.

https://ria.ru/20231102/otravlenie-1906869850.html

турция

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турция, саид нурси