https://ria.ru/20231113/otravlenie-1909029348.html
В Турции почти 120 студентов отравились во время ужина в общежитии
В Турции почти 120 студентов отравились во время ужина в общежитии - РИА Новости, 13.11.2023
В Турции почти 120 студентов отравились во время ужина в общежитии
Почти 120 студентов в турецкой провинции Ыспарта отравились после ужина в общежитии, власти начали расследование инцидента. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T00:20
2023-11-13T00:20
2023-11-13T00:20
турция
саид нурси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
СТАМБУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Почти 120 студентов в турецкой провинции Ыспарта отравились после ужина в общежитии, власти начали расследование инцидента. Согласно заявлению офиса губернатора провинции, 117 студентов, проживающих в общежитии Бедиуззаман Саид Нурси, обратились в городские больницы с жалобами на диарею, тошноту и боли в животе, врачи заподозрили отравление. После оказания первой медпомощи студенты вернулись в общежитие, госпитализация никому не потребовалась. "Обратившиеся за помощью студенты заявили, что причиной недомогания мог стать ужин 11 ноября в столовой общежития. Образцы еды и воды изъяты для проверки управлениями здравоохранения и лесного и сельского хозяйства; генпрокуратура начала расследование инцидента", - сообщается в полученном РИА Новости заявлении.
https://ria.ru/20231102/otravlenie-1906869850.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, саид нурси
В Турции почти 120 студентов отравились во время ужина в общежитии
В Турции расследуют отравление почти 120 студентов общежития в провинции Ыспарта