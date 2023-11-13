https://ria.ru/20231113/oruzhie-1909200276.html

"За пределами". В США удивились возможностям российского оружия против ВСУ

"За пределами". В США удивились возможностям российского оружия против ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023

"За пределами". В США удивились возможностям российского оружия против ВСУ

Российские истребители пятого поколения Су-57 получили уникальный боевой опыт благодаря выполнению задач в зоне спецоперации, пишет MWM. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:49

2023-11-13T17:49

2023-11-13T19:04

вооруженные силы украины

су-57

украина

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские истребители пятого поколения Су-57 получили уникальный боевой опыт благодаря выполнению задач в зоне спецоперации, пишет MWM."Ни один другой истребитель пятого поколения не получил даже отдаленно сравнимого опыта", — говорится в статье.Отмечается, что Су-57 участвовал в боевых действиях высокой интенсивности и показал свою эффективность при выполнении сложных операций на украинском театре военных действий. Эти самолеты подавляли систему противовоздушной обороны противника и проводили бои за пределами ее видимости, указывается в материале.Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух — поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 килограммов. Максимальная боевая нагрузка Су-57 — десять тонн.

https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909034227.html

https://ria.ru/20231111/lantset-1908836582.html

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вооруженные силы украины, су-57, украина, безопасность