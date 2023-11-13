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В ФСВТС рассказали о сохранении спроса на российское оружие - РИА Новости, 13.11.2023
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10:17 13.11.2023 (обновлено: 10:37 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/oruzhie-1909071063.html
В ФСВТС рассказали о сохранении спроса на российское оружие
В ФСВТС рассказали о сохранении спроса на российское оружие - РИА Новости, 13.11.2023
В ФСВТС рассказали о сохранении спроса на российское оружие
Спрос на российскую военную технику за рубежом не снижается несмотря на санкции и попытки дискредитации РФ, портфель оружейных заказов, как и все последние... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:17
2023-11-13T10:37
в мире
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
россия
санкции
санкции в отношении россии
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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Спрос на российскую военную технику за рубежом не снижается несмотря на санкции и попытки дискредитации РФ, портфель оружейных заказов, как и все последние годы, сохраняется на стабильной отметке 50-55 миллиардов долларов, заявил РИА Новости в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Экспорт продукции военного назначения осуществлялся в соответствии с графиками отгрузок и договоренностями с иностранными партнерами. В целом, несмотря на попытки давления на наших партнеров и дискредитации России, спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается. И мы уверены, что поставленные задачи на этот год по экспорту будут выполнены", - сказал он в ходе Международного авиасалона Dubai Airshow 2023. По его словам, портфель оружейных заказов России последние годы держится на стабильно высоком уровне - 50-55 миллиардов долларов. Небольшие его колебания, отметил Шугаев, связаны с динамикой работы с партнерами – подписанными и исполненными контрактами.
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в мире, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, россия, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Дмитрий Шугаев, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
В ФСВТС рассказали о сохранении спроса на российское оружие

ФСВТС: спрос на российское оружие не снижается, несмотря на санкции

© Фото : ФСВТСДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : ФСВТС
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Архивное фото
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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Спрос на российскую военную технику за рубежом не снижается несмотря на санкции и попытки дискредитации РФ, портфель оружейных заказов, как и все последние годы, сохраняется на стабильной отметке 50-55 миллиардов долларов, заявил РИА Новости в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Экспорт продукции военного назначения осуществлялся в соответствии с графиками отгрузок и договоренностями с иностранными партнерами. В целом, несмотря на попытки давления на наших партнеров и дискредитации России, спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается. И мы уверены, что поставленные задачи на этот год по экспорту будут выполнены", - сказал он в ходе Международного авиасалона Dubai Airshow 2023.
По его словам, портфель оружейных заказов России последние годы держится на стабильно высоком уровне - 50-55 миллиардов долларов. Небольшие его колебания, отметил Шугаев, связаны с динамикой работы с партнерами – подписанными и исполненными контрактами.
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В миреФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Дмитрий ШугаевРоссияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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