https://ria.ru/20231113/oruzhie-1909071063.html

В ФСВТС рассказали о сохранении спроса на российское оружие

В ФСВТС рассказали о сохранении спроса на российское оружие - РИА Новости, 13.11.2023

В ФСВТС рассказали о сохранении спроса на российское оружие

Спрос на российскую военную технику за рубежом не снижается несмотря на санкции и попытки дискредитации РФ, портфель оружейных заказов, как и все последние... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:17

2023-11-13T10:17

2023-11-13T10:37

в мире

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий шугаев

россия

санкции

санкции в отношении россии

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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Спрос на российскую военную технику за рубежом не снижается несмотря на санкции и попытки дискредитации РФ, портфель оружейных заказов, как и все последние годы, сохраняется на стабильной отметке 50-55 миллиардов долларов, заявил РИА Новости в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Экспорт продукции военного назначения осуществлялся в соответствии с графиками отгрузок и договоренностями с иностранными партнерами. В целом, несмотря на попытки давления на наших партнеров и дискредитации России, спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается. И мы уверены, что поставленные задачи на этот год по экспорту будут выполнены", - сказал он в ходе Международного авиасалона Dubai Airshow 2023. По его словам, портфель оружейных заказов России последние годы держится на стабильно высоком уровне - 50-55 миллиардов долларов. Небольшие его колебания, отметил Шугаев, связаны с динамикой работы с партнерами – подписанными и исполненными контрактами.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, россия, санкции, санкции в отношении россии