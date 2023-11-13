https://ria.ru/20231113/opros-1909088173.html

ВЦИОМ рассказал о планах россиян на жизнь

ВЦИОМ рассказал о планах россиян на жизнь - РИА Новости, 13.11.2023

ВЦИОМ рассказал о планах россиян на жизнь

Каждый второй россиянин планирует свою жизнь, больше половины респондентов считают, что благополучие человека зависит от него самого, следует из результатов... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:22

2023-11-13T11:22

2023-11-13T11:22

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Каждый второй россиянин планирует свою жизнь, больше половины респондентов считают, что благополучие человека зависит от него самого, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Каждый пятый респондент (21%) не строит планов и связывают это нестабильной ситуацией в стране, почти столько же (20%) планируют на несколько лет вперед, 36% - планируют на несколько месяцев вперед, 19% - никогда не строят планов, все делают спонтанно и живут сегодняшним днем. Также результаты опроса показали, что чем моложе россияне, тем чаще они строят планы на жизнь (73% среди 18-24-летних и 36% в группе старше 60 лет), в старшей возрастной группе от 60 лет каждый третий (31%) живет одним днем. Кроме того, у респондентов спросили, создает ли государство условия для того, чтобы люди могли планировать свою жизнь, добиваться поставленных целей. Больше половины опрошенных (61%) считают, что создает, 31% - сообщили об обратном. Россияне отметили, что реализации их планов может помешать состояние здоровья, болезнь своя или близких (13%), материальное положение, нехватка денег, низкая зарплата (10%), военные действия, революция, спецоперация на Украине, угроза ядерной войны, мобилизация (9%), личные качества, черты характера, лень (8%), государство, власть, решения, принятые правительством (8%), внутренняя политика, коррупция, нестабильность (7%), форс-мажор, внешние факторы (7%) и так далее. Треть респондентов (30%) считает, что благополучие человека зависит от того, как устроено общество, больше половины (60%) сообщили, что от самого человека. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16 октября 2023 года среди 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20231113/odinochestvo-1909039321.html

https://ria.ru/20231112/sladkoe-1908940159.html

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общество, украина, россия, вциом