https://ria.ru/20231113/opros-1909088173.html
ВЦИОМ рассказал о планах россиян на жизнь
ВЦИОМ рассказал о планах россиян на жизнь - РИА Новости, 13.11.2023
ВЦИОМ рассказал о планах россиян на жизнь
Каждый второй россиянин планирует свою жизнь, больше половины респондентов считают, что благополучие человека зависит от него самого, следует из результатов... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:22
2023-11-13T11:22
2023-11-13T11:22
общество
украина
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901669553_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c416a9d91c693986c837efc592ccd6a.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Каждый второй россиянин планирует свою жизнь, больше половины респондентов считают, что благополучие человека зависит от него самого, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Каждый пятый респондент (21%) не строит планов и связывают это нестабильной ситуацией в стране, почти столько же (20%) планируют на несколько лет вперед, 36% - планируют на несколько месяцев вперед, 19% - никогда не строят планов, все делают спонтанно и живут сегодняшним днем. Также результаты опроса показали, что чем моложе россияне, тем чаще они строят планы на жизнь (73% среди 18-24-летних и 36% в группе старше 60 лет), в старшей возрастной группе от 60 лет каждый третий (31%) живет одним днем. Кроме того, у респондентов спросили, создает ли государство условия для того, чтобы люди могли планировать свою жизнь, добиваться поставленных целей. Больше половины опрошенных (61%) считают, что создает, 31% - сообщили об обратном. Россияне отметили, что реализации их планов может помешать состояние здоровья, болезнь своя или близких (13%), материальное положение, нехватка денег, низкая зарплата (10%), военные действия, революция, спецоперация на Украине, угроза ядерной войны, мобилизация (9%), личные качества, черты характера, лень (8%), государство, власть, решения, принятые правительством (8%), внутренняя политика, коррупция, нестабильность (7%), форс-мажор, внешние факторы (7%) и так далее. Треть респондентов (30%) считает, что благополучие человека зависит от того, как устроено общество, больше половины (60%) сообщили, что от самого человека. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16 октября 2023 года среди 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231113/odinochestvo-1909039321.html
https://ria.ru/20231112/sladkoe-1908940159.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901669553_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bba4da446630151acb2f9d4f1c14fdf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, украина, россия, вциом
Общество, Украина, Россия, ВЦИОМ
ВЦИОМ рассказал о планах россиян на жизнь
ВЦИОМ: 56% россиян строят планы на будущее
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Каждый второй россиянин планирует свою жизнь, больше половины респондентов считают, что благополучие человека зависит от него самого, следует из результатов опроса
ВЦИОМ.
Каждый пятый респондент (21%) не строит планов и связывают это нестабильной ситуацией в стране, почти столько же (20%) планируют на несколько лет вперед, 36% - планируют на несколько месяцев вперед, 19% - никогда не строят планов, все делают спонтанно и живут сегодняшним днем.
Опрос показал, сколько россиян живут в одиночестве
Также результаты опроса показали, что чем моложе россияне, тем чаще они строят планы на жизнь (73% среди 18-24-летних и 36% в группе старше 60 лет), в старшей возрастной группе от 60 лет каждый третий (31%) живет одним днем.
Кроме того, у респондентов спросили, создает ли государство условия для того, чтобы люди могли планировать свою жизнь, добиваться поставленных целей. Больше половины опрошенных (61%) считают, что создает, 31% - сообщили об обратном.
Россияне отметили, что реализации их планов может помешать состояние здоровья, болезнь своя или близких (13%), материальное положение, нехватка денег, низкая зарплата (10%), военные действия, революция, спецоперация на Украине
, угроза ядерной войны, мобилизация (9%), личные качества, черты характера, лень (8%), государство, власть, решения, принятые правительством (8%), внутренняя политика, коррупция, нестабильность (7%), форс-мажор, внешние факторы (7%) и так далее.
Треть респондентов (30%) считает, что благополучие человека зависит от того, как устроено общество, больше половины (60%) сообщили, что от самого человека.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16 октября 2023 года среди 1600 россиян от 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Россияне стали есть больше сладкого, показало исследование