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Полянский заявил, что США противятся любым попыткам осудить Израиль в ООН - РИА Новости, 13.11.2023
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08:22 13.11.2023 (обновлено: 08:54 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/oon-1909051885.html
Полянский заявил, что США противятся любым попыткам осудить Израиль в ООН
Полянский заявил, что США противятся любым попыткам осудить Израиль в ООН - РИА Новости, 13.11.2023
Полянский заявил, что США противятся любым попыткам осудить Израиль в ООН
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что США в Совете безопасности ООН противятся любым шагам, осуждающим действия Израиля в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:22
2023-11-13T08:54
в мире
израиль
сша
оон
совет безопасности оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что США в Совете безопасности ООН противятся любым шагам, осуждающим действия Израиля в секторе Газа. "США не хотят никаких действий со стороны Совета, которые могли бы поставить под угрозу наземную операцию Израиля в секторе Газа", – сказал Полянский. Он отметил, что Штаты не желают слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, хоть это и то, что международное сообщество сейчас ожидает от Совбеза ООН. "Они не хотят никакого осуждения Израиля в резолюции. Они хотят лишь осуждения ХАМАС", – подытожил Полянский.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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в мире, израиль, сша, оон, совет безопасности оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, ООН, Совет Безопасности ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полянский заявил, что США противятся любым попыткам осудить Израиль в ООН

Полянский: США противятся любым попыткам осудить Израиль в СБ ООН

© AP Photo / Israel Defense ForcesВоенная техника израильской армии в секторе Газа
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Военная техника израильской армии в секторе Газа
Читать ria.ru в
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что США в Совете безопасности ООН противятся любым шагам, осуждающим действия Израиля в секторе Газа.
«
"США не хотят никаких действий со стороны Совета, которые могли бы поставить под угрозу наземную операцию Израиля в секторе Газа", – сказал Полянский.
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Он отметил, что Штаты не желают слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, хоть это и то, что международное сообщество сейчас ожидает от Совбеза ООН.
"Они не хотят никакого осуждения Израиля в резолюции. Они хотят лишь осуждения ХАМАС", – подытожил Полянский.
 
В миреИзраильСШАООНСовет Безопасности ООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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