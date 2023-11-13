https://ria.ru/20231113/oon-1909051885.html

Полянский заявил, что США противятся любым попыткам осудить Израиль в ООН

Полянский заявил, что США противятся любым попыткам осудить Израиль в ООН - РИА Новости, 13.11.2023

Полянский заявил, что США противятся любым попыткам осудить Израиль в ООН

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что США в Совете безопасности ООН противятся любым шагам, осуждающим действия Израиля в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:22

2023-11-13T08:22

2023-11-13T08:54

в мире

израиль

сша

оон

совет безопасности оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что США в Совете безопасности ООН противятся любым шагам, осуждающим действия Израиля в секторе Газа. "США не хотят никаких действий со стороны Совета, которые могли бы поставить под угрозу наземную операцию Израиля в секторе Газа", – сказал Полянский. Он отметил, что Штаты не желают слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, хоть это и то, что международное сообщество сейчас ожидает от Совбеза ООН. "Они не хотят никакого осуждения Израиля в резолюции. Они хотят лишь осуждения ХАМАС", – подытожил Полянский.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, израиль, сша, оон, совет безопасности оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году