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Охрана внучки Байдена открыла огонь по автоугонщикам - РИА Новости, 13.11.2023
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17:33 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/okhrana-1909196828.html
Охрана внучки Байдена открыла огонь по автоугонщикам
Охрана внучки Байдена открыла огонь по автоугонщикам - РИА Новости, 13.11.2023
Охрана внучки Байдена открыла огонь по автоугонщикам
Агенты Секретной службы открыли огонь по группе лиц, которые пытались взломать автомобиль возле охраняемого дома внучки президента США Наоми Байден, передает... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:33
2023-11-13T17:33
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Агенты Секретной службы открыли огонь по группе лиц, которые пытались взломать автомобиль возле охраняемого дома внучки президента США Наоми Байден, передает телеканал ABC. Секретная служба, отвечающая за охрану первых лиц государства, в общих чертах подтвердила инцидент в фешенебельном вашингтонском районе Джорджтаун. "Агенты Секретной службы заметили предположительно трех лиц, которые разбивали окно припаркованного правительственного автомобиля, внутри которого никого не было. В ходе стычки федеральный агент открыл огонь из служебного оружия. По предварительным данным, никто не пострадал", - сообщило ведомство в социальной сети Х. Подозреваемые скрылись с места преступления и были объявлены в розыск. Секретная служба не уточнила, кого именно охраняли ее агенты, но, по данным ABC, они дежурили около дома Наоми Байден, а по информации агентства AP, сопровождали ее на прогулке по Джорджтауну. "Угрозы для кого-либо из охраняемых лиц не было", - написала Секретная служба. По данным AP, автомобиль, в который пытались вломиться преступники, также принадлежал Секретной службе. Вашингтон переживает всплеск угонов автомобилей. С начала года в американской столице зарегистрировано уже более шести тысяч таких преступлений, а городские власти бесплатно раздают жителям электронные маячки, которые упрощают поиск угнанных машин.
https://ria.ru/20231111/politsiya-1908800107.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Охрана внучки Байдена открыла огонь по автоугонщикам

ABC: охрана внучки Байдена открыла огонь по людям, пытавшимся взломать машину

© Fotolia / Tomasz ZajdaВзлом автомобиля
Взлом автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Fotolia / Tomasz Zajda
Взлом автомобиля. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Агенты Секретной службы открыли огонь по группе лиц, которые пытались взломать автомобиль возле охраняемого дома внучки президента США Наоми Байден, передает телеканал ABC.
Секретная служба, отвечающая за охрану первых лиц государства, в общих чертах подтвердила инцидент в фешенебельном вашингтонском районе Джорджтаун.
«
"Агенты Секретной службы заметили предположительно трех лиц, которые разбивали окно припаркованного правительственного автомобиля, внутри которого никого не было. В ходе стычки федеральный агент открыл огонь из служебного оружия. По предварительным данным, никто не пострадал", - сообщило ведомство в социальной сети Х.
Подозреваемые скрылись с места преступления и были объявлены в розыск.
Секретная служба не уточнила, кого именно охраняли ее агенты, но, по данным ABC, они дежурили около дома Наоми Байден, а по информации агентства AP, сопровождали ее на прогулке по Джорджтауну.
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"Угрозы для кого-либо из охраняемых лиц не было", - написала Секретная служба.
По данным AP, автомобиль, в который пытались вломиться преступники, также принадлежал Секретной службе.
Вашингтон переживает всплеск угонов автомобилей. С начала года в американской столице зарегистрировано уже более шести тысяч таких преступлений, а городские власти бесплатно раздают жителям электронные маячки, которые упрощают поиск угнанных машин.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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