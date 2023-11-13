https://ria.ru/20231113/odinochestvo-1909039321.html

Опрос показал, сколько россиян живут в одиночестве

Опрос показал, сколько россиян живут в одиночестве - РИА Новости, 13.11.2023

Опрос показал, сколько россиян живут в одиночестве

Более трети россиян живут в одиночестве, и каждому второму из них нравится самостоятельная жизнь, выяснили аналитики Rambler&Co, данные исследования есть у РИА... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T04:24

2023-11-13T04:24

2023-11-13T05:52

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580896403_0:704:2048:1856_1920x0_80_0_0_4f9127ae1701e9c96b0ee16732adf53e.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более трети россиян живут в одиночестве, и каждому второму из них нравится самостоятельная жизнь, выяснили аналитики Rambler&Co, данные исследования есть у РИА Новости.Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co со 2 по 9 ноября 2023 года, он охватил 57 081 интернет-пользователя, среди которых 60% мужчин и 40% женщин в возрасте 25-60 лет."Согласно опросу, треть россиян (34%) живут одни, остальные 66% — совместно. При этом половине (50%) одиноких такое положение дел нравится. Тридцать пять процентов временно одни, но хотели бы жить с кем-то. Четырнадцать процентов планируют съехаться парой, один процент ищет друзей", - говорится в исследовании.Около половины "одиночек" признались, что для досуга им не нужна компания. Однако каждый пятый любит ездить в совместный отпуск, и примерно столько же россиян любят гулять вместе с кем-то. Каждый десятый не против разделить поход в кино, театр или на выставки. Два процента не любят ходить одни по магазинам, а еще столько же — смотреть в одиночестве дома контент.Из тех, кто живет не один, более 80% состоят в браке — причем у 43% есть дети. С родителями живут 9% россиян в возрасте 25-60 лет, 5% россиян живут в паре со второй половинкой, 4% — живут в паре и с детьми, но не состоят в браке. Только 1% опрошенных живут с друзьями."При этом только 14% из тех, кто живут совместно, готовы делить с кем-то досуг и развлечения. Сорок один процент хотели бы смотреть контент дома в одиночестве, 28% - гулять самостоятельно. Восьми процентам приятнее одним ходить по магазинам, шести процентам — ездить в отпуск, трем процентам — ходить в кино, театр или на выставки", - отметили аналитики. Более трети россиян считают, что начинать самостоятельную жизнь и съезжать от родителей нужно после получения высшего образования в возрасте 21-25 лет. Примерно каждый четвертый уверен, что переезжать надо, когда уже появилась своя семья, а каждый пятый считает, что лучше всего съехать от родителей после совершеннолетия. При этом около 10% россиян уверены, что можно вообще не съезжать.

https://radiosputnik.ru/20230816/1890439376.html

https://ria.ru/20231102/opros-1906841583.html

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россия