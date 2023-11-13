https://ria.ru/20231113/obstrel-1909245984.html

При обстреле Донецка погибла женщина, еще три человека пострадали

При обстреле Донецка погибла женщина, еще три человека пострадали - РИА Новости, 13.11.2023

При обстреле Донецка погибла женщина, еще три человека пострадали

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T21:15

2023-11-13T21:15

2023-11-13T23:13

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

происшествия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."По состоянию на 21:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Умова, 38: погибла женщина 1950 года рождения", — говорится в публикации.Еще три местные жительницы 1951, 1953 и 1960 года рождения получили ранения различной степени тяжести.Как передает корреспондент РИА Новости, под обстрел попал частный сектор в микрорайоне "Азотный", повреждены четыре здания на улице Умова. Мирная жительница погибла после прямого попадания снаряда в жилой дом.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Украинские военные регулярно атакуют столицу ДНР. Накануне при ударе по Петровскому району погибла женщина 1990 года рождения.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины