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При обстреле Донецка погибла женщина, еще три человека пострадали - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 13.11.2023 (обновлено: 23:13 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/obstrel-1909245984.html
При обстреле Донецка погибла женщина, еще три человека пострадали
При обстреле Донецка погибла женщина, еще три человека пострадали - РИА Новости, 13.11.2023
При обстреле Донецка погибла женщина, еще три человека пострадали
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:15
2023-11-13T23:13
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.&quot;По состоянию на 21:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Умова, 38: погибла женщина 1950 года рождения&quot;, — говорится в публикации.Еще три местные жительницы 1951, 1953 и 1960 года рождения получили ранения различной степени тяжести.Как передает корреспондент РИА Новости, под обстрел попал частный сектор в микрорайоне "Азотный", повреждены четыре здания на улице Умова. Мирная жительница погибла после прямого попадания снаряда в жилой дом.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Украинские военные регулярно атакуют столицу ДНР. Накануне при ударе по Петровскому району погибла женщина 1990 года рождения.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка погибла женщина, еще три человека пострадали

При обстреле Куйбышевского района Донецка погибла женщина, еще три пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«

"По состоянию на 21:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Умова, 38: погибла женщина 1950 года рождения", — говорится в публикации.

Еще три местные жительницы 1951, 1953 и 1960 года рождения получили ранения различной степени тяжести.
Как передает корреспондент РИА Новости, под обстрел попал частный сектор в микрорайоне "Азотный", повреждены четыре здания на улице Умова. Мирная жительница погибла после прямого попадания снаряда в жилой дом.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Украинские военные регулярно атакуют столицу ДНР. Накануне при ударе по Петровскому району погибла женщина 1990 года рождения.
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