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При обстреле Донецка погибла женщина, еще три человека пострадали
При обстреле Донецка погибла женщина, еще три человека пострадали - РИА Новости, 13.11.2023
При обстреле Донецка погибла женщина, еще три человека пострадали
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:15
2023-11-13T21:15
2023-11-13T23:13
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."По состоянию на 21:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Умова, 38: погибла женщина 1950 года рождения", — говорится в публикации.Еще три местные жительницы 1951, 1953 и 1960 года рождения получили ранения различной степени тяжести.Как передает корреспондент РИА Новости, под обстрел попал частный сектор в микрорайоне "Азотный", повреждены четыре здания на улице Умова. Мирная жительница погибла после прямого попадания снаряда в жилой дом.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Украинские военные регулярно атакуют столицу ДНР. Накануне при ударе по Петровскому району погибла женщина 1990 года рождения.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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При обстреле Донецка погибла женщина, еще три человека пострадали
При обстреле Куйбышевского района Донецка погибла женщина, еще три пострадали