https://ria.ru/20231113/obstrel-1909243103.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 13.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска в течение дня выпустили 23 снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке и 14 снарядов того же калибра по Донецку, сообщило представительство... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T20:59

2023-11-13T20:59

2023-11-13T21:15

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

куйбышевский район

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска в течение дня выпустили 23 снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке и 14 снарядов того же калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13:00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 13:20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 13:35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 13:50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 14:25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 16:35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 17:00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 17:20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 17:30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 20:10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 20:25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

горловка

донецк

куйбышевский район

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