https://ria.ru/20231113/obstrel-1909166811.html
При обстреле поселка Колоски в ДНР погиб мирный житель
При обстреле поселка Колоски в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 13.11.2023
При обстреле поселка Колоски в ДНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Колоски в Старобешевском районе ДНР с ударного беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:43
2023-11-13T15:43
2023-11-13T15:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Колоски в Старобешевском районе ДНР с ударного беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Колоски (Старобешевский район): - на территории строительного городка погиб мужчина 1996 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 10.10 обстреляли поселок Колоски в Старобешевском районе ДНР с применением ударного беспилотника. Кроме того, в Петровском районе Донецка мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК
При обстреле поселка Колоски в ДНР погиб мирный житель
СЦКК ДНР: при обстреле с беспилотника поселка Колоски погиб мирный житель