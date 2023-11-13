https://ria.ru/20231113/obstrel-1909166811.html

При обстреле поселка Колоски в ДНР погиб мирный житель

При обстреле поселка Колоски в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 13.11.2023

При обстреле поселка Колоски в ДНР погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Колоски в Старобешевском районе ДНР с ударного беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:43

2023-11-13T15:43

2023-11-13T15:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Колоски в Старобешевском районе ДНР с ударного беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Колоски (Старобешевский район): - на территории строительного городка погиб мужчина 1996 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 10.10 обстреляли поселок Колоски в Старобешевском районе ДНР с применением ударного беспилотника. Кроме того, в Петровском районе Донецка мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк