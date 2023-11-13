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При обстреле поселка Колоски в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/obstrel-1909166811.html
При обстреле поселка Колоски в ДНР погиб мирный житель
При обстреле поселка Колоски в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 13.11.2023
При обстреле поселка Колоски в ДНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Колоски в Старобешевском районе ДНР с ударного беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:43
2023-11-13T15:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Колоски в Старобешевском районе ДНР с ударного беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Колоски (Старобешевский район): - на территории строительного городка погиб мужчина 1996 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 10.10 обстреляли поселок Колоски в Старобешевском районе ДНР с применением ударного беспилотника. Кроме того, в Петровском районе Донецка мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК
При обстреле поселка Колоски в ДНР погиб мирный житель

СЦКК ДНР: при обстреле с беспилотника поселка Колоски погиб мирный житель

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Колоски в Старобешевском районе ДНР с ударного беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Колоски (Старобешевский район): - на территории строительного городка погиб мужчина 1996 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 10.10 обстреляли поселок Колоски в Старобешевском районе ДНР с применением ударного беспилотника.
Кроме того, в Петровском районе Донецка мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток".
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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