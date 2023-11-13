https://ria.ru/20231113/obstrel-1909150277.html
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 13.11.2023
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР
Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району ДНР, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:01
2023-11-13T15:01
2023-11-13T15:01
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
украина
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району ДНР, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 13.35 до 14.35 было выпущено семь снарядов по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, три снаряда по Горловке и шесть снарядов по Ясиноватскому району. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
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горловка, донецк, украина, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Украина, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР
ВСУ выпустили 19 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району