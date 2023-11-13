Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 13.11.2023 (обновлено: 16:10 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/obstrel-1909144843.html
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.11.2023
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в понедельник в своем... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:39
2023-11-13T16:10
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в понедельник в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района возле шахты имени Скочинского получил ранение мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении.В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали, что украинские войска выпустили не менее 22 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
куйбышевский район
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), кировский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, СЦКК, Происшествия
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в понедельник в своем Telegram-канале.
«
"В результате обстрела Кировского района возле шахты имени Скочинского получил ранение мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении.
В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали, что украинские войска выпустили не менее 22 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
"Мне уже не страшно". Что происходит в прифронтовом районе Донецка
7 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)Кировский районСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала