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При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.11.2023
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в понедельник в своем... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:39
2023-11-13T14:39
2023-11-13T16:10
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в понедельник в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района возле шахты имени Скочинского получил ранение мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении.В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали, что украинские войска выпустили не менее 22 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), кировский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, СЦКК, Происшествия
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка ВСУ пострадал мужчина