https://ria.ru/20231113/obstrel-1909144843.html

При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.11.2023

При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в понедельник в своем... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:39

2023-11-13T14:39

2023-11-13T16:10

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в понедельник в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района возле шахты имени Скочинского получил ранение мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении.В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали, что украинские войска выпустили не менее 22 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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кировский район

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