https://ria.ru/20231113/obstrel-1909117122.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:14

2023-11-13T13:14

2023-11-13T13:14

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 12.45 по 13.00 выпустили по Донецку и Горловке еще десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика