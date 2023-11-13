https://ria.ru/20231113/nlo-1909032080.html
Директор Пентагона по аномалиям перед отставкой сделал заявление об НЛО
Директор Пентагона по аномалиям перед отставкой сделал заявление об НЛО - РИА Новости, 13.11.2023
Директор Пентагона по аномалиям перед отставкой сделал заявление об НЛО
Уходящий в отставку директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик дал понять, что допускает инопланетную природу НЛО, назвав... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T01:21
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Уходящий в отставку директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик дал понять, что допускает инопланетную природу НЛО, назвав альтернативной и менее предпочтительной версией происки "других людей на нашем заднем дворе".В прощальном интервью изданию Politico Киркпатрика, профессионального ученого-физика, спросили, реальны ли инопланетяне."Это отличный вопрос. Я обожаю этот вопрос. Во-первых, лучшим результатом этой работы было бы доказать, что инопланетяне существуют, не правда ли? Потому что, если мы не докажем существование инопланетян, то мы обнаружим признаки того, что другие люди что-то творят на нашем заднем дворе. А это нехорошо", - сказал он.Киркпатрик добавил, что с научной точки зрения отсутствие инопланетной жизни в масштабах вселенной "статистически неправдоподобно", но "не очень вероятным" выглядит и то, что "жизнь разумна, она нашла Землю, прилетела сюда и многократно потерпела крушение в США".Основной своей задачей в Пентагоне Киркпатрик назвал упорядочивание изучения аномалий и повышение уровня дискуссии с выводом ее за пределы конспирологических теорий.
https://ria.ru/20231101/nlo-1906623469.html
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земля, министерство обороны сша, politico
Земля, Министерство обороны США, Politico
Директор Пентагона по аномалиям перед отставкой сделал заявление об НЛО
Увольняющийся директор Пентагона по аномалиям не исключил внеземной природы НЛО