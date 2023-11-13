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В Болгарии оценят планы лишить дочку "Лукойла" нефти из России, пишет БТА - РИА Новости, 13.11.2023
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23:55 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/neft-1909260683.html
В Болгарии оценят планы лишить дочку "Лукойла" нефти из России, пишет БТА
В Болгарии оценят планы лишить дочку "Лукойла" нефти из России, пишет БТА - РИА Новости, 13.11.2023
В Болгарии оценят планы лишить дочку "Лукойла" нефти из России, пишет БТА
Премьер-министр Болгарии Николай Денков созвал чрезвычайное заседание совета безопасности при правительстве страны из-за внесения в болгарский парламент... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T23:55
2023-11-13T23:55
экономика
болгария
россия
брюссель
николай денков
лукойл
евросоюз
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Николай Денков созвал чрезвычайное заседание совета безопасности при правительстве страны из-за внесения в болгарский парламент законопроекта, принятие которого аннулирует послабление, по которому дочерняя компания "Лукойла" может использовать нефть из РФ, передает болгарское информационное агентство БТА. "Целью встречи будет оценка последствий и рисков для национальной безопасности Республики Болгария в случае принятия законопроекта, который предусматривает отмену в течение трех дней исключения, предоставляемого Советом ЕС на переработку российской нефти на болгарском нефтеперерабатывающем заводе", - указывает БТА. Отмечается, что на заседании свои доклады по этому вопросу представят спецслужбы страны. Ранее две болгарские партии заявили, что надо отменить специальное послабление, по которому дочерняя компания "Лукойла" может использовать нефть из РФ. СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе писали, что Еврокомиссия проведет проверку в Болгарии в связи с деятельностью дочерней компании "Лукойла". Лидеры ЕС в 2022 году достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго против России. При этом Болгария тогда добилась исключения на поставки российской нефти, доставляемой морским путем, до конца 2024 года. По данным секретного доклада, подготовленного для парламента Болгарии и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля заработал, как утверждается, 983 миллиона долларов. В конце октября компания "Лукойл" заявляла, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом Болгарии.
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
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экономика, болгария, россия, брюссель, николай денков, лукойл, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Болгария, Россия, Брюссель, Николай Денков, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, Еврокомиссия
В Болгарии оценят планы лишить дочку "Лукойла" нефти из России, пишет БТА

БТА: Денков созвал совбез из-за планов оставить дочку "Лукойла" без нефти РФ

© Fotolia / AstrugБолгария
Болгария - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Fotolia / Astrug
Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Николай Денков созвал чрезвычайное заседание совета безопасности при правительстве страны из-за внесения в болгарский парламент законопроекта, принятие которого аннулирует послабление, по которому дочерняя компания "Лукойла" может использовать нефть из РФ, передает болгарское информационное агентство БТА.
"Целью встречи будет оценка последствий и рисков для национальной безопасности Республики Болгария в случае принятия законопроекта, который предусматривает отмену в течение трех дней исключения, предоставляемого Советом ЕС на переработку российской нефти на болгарском нефтеперерабатывающем заводе", - указывает БТА.
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Отмечается, что на заседании свои доклады по этому вопросу представят спецслужбы страны.
Ранее две болгарские партии заявили, что надо отменить специальное послабление, по которому дочерняя компания "Лукойла" может использовать нефть из РФ. СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе писали, что Еврокомиссия проведет проверку в Болгарии в связи с деятельностью дочерней компании "Лукойла". Лидеры ЕС в 2022 году достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго против России. При этом Болгария тогда добилась исключения на поставки российской нефти, доставляемой морским путем, до конца 2024 года. По данным секретного доклада, подготовленного для парламента Болгарии и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля заработал, как утверждается, 983 миллиона долларов.
В конце октября компания "Лукойл" заявляла, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом Болгарии.
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