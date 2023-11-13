https://ria.ru/20231113/neft-1909153531.html

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России - РИА Новости, 13.11.2023

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России

ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,6 миллиона баррелей в сутки,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:08

2023-11-13T15:08

2023-11-13T15:10

экономика

россия

опек

александр новак

нефть

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,6 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 420 тысяч баррелей в сутки, говорится в ноябрьском докладе организации. Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,19 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,86 миллиона, в третьем - 10,77 миллиона, а в четвертом - снизится до 9,63 миллиона баррелей в сутки. В среднем по году составит 10,61 миллиона баррелей в сутки. "На 2023 год прогнозируется снижение добычи жидких углеводородов в России на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 10,6 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 80 тысяч баррелей в сутки выше, чем прогнозировалось в предыдущем месяце. Следует отметить, что при этом учитываются все объявленные корректировки добычи стран, входящих в сделку ОПЕК+, до конца 2023 года", - говорится в докладе. Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,23 миллиона баррелей в сутки, до 11,03 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в 2023 году показатель должен снизиться примерно на 420 тысяч баррелей в сутки. Показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,61 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году. Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая. Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20231105/neft-1907601631.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, опек, александр новак, нефть