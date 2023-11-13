Рейтинг@Mail.ru
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 13.11.2023 (обновлено: 15:10 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/neft-1909153531.html
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России - РИА Новости, 13.11.2023
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России
ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,6 миллиона баррелей в сутки,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:08
2023-11-13T15:10
экономика
россия
опек
александр новак
нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_2d5e8b6e7750750bc2a73fe0c6dc8715.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,6 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 420 тысяч баррелей в сутки, говорится в ноябрьском докладе организации. Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,19 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,86 миллиона, в третьем - 10,77 миллиона, а в четвертом - снизится до 9,63 миллиона баррелей в сутки. В среднем по году составит 10,61 миллиона баррелей в сутки. "На 2023 год прогнозируется снижение добычи жидких углеводородов в России на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 10,6 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 80 тысяч баррелей в сутки выше, чем прогнозировалось в предыдущем месяце. Следует отметить, что при этом учитываются все объявленные корректировки добычи стран, входящих в сделку ОПЕК+, до конца 2023 года", - говорится в докладе. Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,23 миллиона баррелей в сутки, до 11,03 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в 2023 году показатель должен снизиться примерно на 420 тысяч баррелей в сутки. Показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,61 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году. Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая. Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20231105/neft-1907601631.html
https://ria.ru/20231113/neft-1908508815.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_8c56657836aa394d4d2ff03cc61c64b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, опек, александр новак, нефть
Экономика, Россия, ОПЕК, Александр Новак, Нефть
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России

ОПЕК повысила прогноз на 2023 г по добыче нефти и конденсата в РФ на 80 тыс б/с

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,6 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 420 тысяч баррелей в сутки, говорится в ноябрьском докладе организации.
Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,19 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,86 миллиона, в третьем - 10,77 миллиона, а в четвертом - снизится до 9,63 миллиона баррелей в сутки. В среднем по году составит 10,61 миллиона баррелей в сутки.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Россия продлит сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до конца года
5 ноября, 17:24
"На 2023 год прогнозируется снижение добычи жидких углеводородов в России на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 10,6 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 80 тысяч баррелей в сутки выше, чем прогнозировалось в предыдущем месяце. Следует отметить, что при этом учитываются все объявленные корректировки добычи стран, входящих в сделку ОПЕК+, до конца 2023 года", - говорится в докладе.
Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,23 миллиона баррелей в сутки, до 11,03 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в 2023 году показатель должен снизиться примерно на 420 тысяч баррелей в сутки. Показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,61 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году.
Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.
Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Идеи на исходе. "Большая семерка" пытается заставить санкции работать
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияОПЕКАлександр НовакНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала