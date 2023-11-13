https://ria.ru/20231113/neft-1909153531.html
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России - РИА Новости, 13.11.2023
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России
ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,6 миллиона баррелей в сутки,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:08
2023-11-13T15:08
2023-11-13T15:10
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,6 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 420 тысяч баррелей в сутки, говорится в ноябрьском докладе организации. Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,19 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,86 миллиона, в третьем - 10,77 миллиона, а в четвертом - снизится до 9,63 миллиона баррелей в сутки. В среднем по году составит 10,61 миллиона баррелей в сутки. "На 2023 год прогнозируется снижение добычи жидких углеводородов в России на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 10,6 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 80 тысяч баррелей в сутки выше, чем прогнозировалось в предыдущем месяце. Следует отметить, что при этом учитываются все объявленные корректировки добычи стран, входящих в сделку ОПЕК+, до конца 2023 года", - говорится в докладе. Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,23 миллиона баррелей в сутки, до 11,03 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в 2023 году показатель должен снизиться примерно на 420 тысяч баррелей в сутки. Показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,61 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году. Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая. Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20231105/neft-1907601631.html
https://ria.ru/20231113/neft-1908508815.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, опек, александр новак, нефть
Экономика, Россия, ОПЕК, Александр Новак, Нефть
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России
ОПЕК повысила прогноз на 2023 г по добыче нефти и конденсата в РФ на 80 тыс б/с
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,6 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 420 тысяч баррелей в сутки, говорится в ноябрьском докладе
организации.
Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,19 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,86 миллиона, в третьем - 10,77 миллиона, а в четвертом - снизится до 9,63 миллиона баррелей в сутки. В среднем по году составит 10,61 миллиона баррелей в сутки.
Россия продлит сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до конца года
"На 2023 год прогнозируется снижение добычи жидких углеводородов в России на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 10,6 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 80 тысяч баррелей в сутки выше, чем прогнозировалось в предыдущем месяце. Следует отметить, что при этом учитываются все объявленные корректировки добычи стран, входящих в сделку ОПЕК+, до конца 2023 года", - говорится в докладе.
Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,23 миллиона баррелей в сутки, до 11,03 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в 2023 году показатель должен снизиться примерно на 420 тысяч баррелей в сутки. Показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,61 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году.
Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака
, Россия достигла обещанного с мая.
Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию
. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.
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