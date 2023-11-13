Рейтинг@Mail.ru
Идеи на исходе. "Большая семерка" пытается заставить санкции работать - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 13.11.2023 (обновлено: 08:09 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/neft-1908508815.html
Идеи на исходе. "Большая семерка" пытается заставить санкции работать
Идеи на исходе. "Большая семерка" пытается заставить санкции работать - РИА Новости, 13.11.2023
Идеи на исходе. "Большая семерка" пытается заставить санкции работать
Американские СМИ сообщают, что ценовой потолок на российскую нефть теряет актуальность — доходы Москвы растут, а дисконт сокращается. Однако "Большая семерка"... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:00
2023-11-13T08:09
экономика
цены на нефть
сша
g7
китай
индия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870356739_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_07170d50ccb16283795e5f05bdeba466.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Американские СМИ сообщают, что ценовой потолок на российскую нефть теряет актуальность — доходы Москвы растут, а дисконт сокращается. Однако "Большая семерка" не хочет сдаваться и готова ужесточить борьбу с нарушителями санкций. О том, что Запад собирается предпринять, — в материале РИА Новости. Не сработалоОктябрьская выручка России от продажи нефти вдвое больше сентябрьской и на 25% — прошлогодней за тот же период. The Wall Street Journal отмечает, что это помогло сократить дефицит бюджета и прогноз правительства — всего 2% ВВП — выглядит вполне реально. Запад рассчитывал на пять-шесть. Эксперты, опрошенные изданием, утверждают: ценовой потолок не действует. Глава отдела стратегии сырьевых товаров JPMorgan Chase Наташа Канева считает, что эта мера устарела.С этим согласны и на высшем уровне. Так, глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что тарифы на Urals далеки от установленных санкциями 60 долларов. Сейчас — под сотню. Но страны G7 продолжат добиваться своего.Отечественный флот и помощь дружественных стран позволяет вывести из-под потолка основную часть экспорта, и загнать его обратно не так просто. По оценкам аналитиков, Вашингтон постарается создать невыгодные условия эксплуатации судов, перевозящих российскую нефть. Так, Штаты уже ввели санкции против турецкой компании Ice Pearl Navigation и Lumber Marine из ОАЭ. В частности, заблокировали танкеры Yasa Golden Bosphorus и SCF Primorye, перевозившие нефть, реализованную по 80 и 75 долларов соответственно — оба обслуживались американскими компаниями. Теперь запрещены разгрузка и заключение любых контрактов.Планы и реализацияСтавку сделали на максимальное увеличение стоимости перевозки отечественной нефти. "Чем выше издержки, тем меньше средств поступит в бюджет. По всей видимости, санкции коснутся только обслуживания. Ремонт и страховку судов, транспортирующих российскую нефть, игнорируя потолок, запретят или сделают очень дорогими, но не настолько, чтобы трейдеры отказались от перевозки. Предпринимать что-то масштабное Штатам не выгодно", — считает Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.Слишком сильное давление может создать дефицит на рынке, соответственно, цены вырастут. В результате прошлогоднего запрета на поставку в США нефти и нефтепродуктов, а также самоотвода западноевропейских компаний выпали большие объемы энергоресурса. России потребовалось некоторое время на перестройку и заключение новых контрактов с Азией. За этот период тарифы подскочили выше 100 долларов за баррель. Инициаторы ограничений вынуждены были покупать дорогую нефть, а Москва компенсировала количественные потери за счет высокой стоимости. После этого и ввели полоток. "Таким образом, G7 ходит по тонкой грани — с одной стороны, им необходимо заставить нас вывозить как можно больше нефти, с другой —лишить прибыли. Ужесточать санкции так, чтобы они не препятствовали отечественному экспорту, крайне сложно", — отмечает Юшков.Прежде всего — из-за отсутствия достаточных рычагов. Ограничения в области страхования и ремонта — не такая серьезная проблема, ведь российские суда сейчас страхуют не западные, а локальные или азиатские компании. Вероятны дополнительные ограничения при отсутствии европейской страховки, но и тут возможностей немного. То же касается и технического обслуживания — направление сервиса сместилось в сторону Индии и Китая. "Все меры будут носить показательный характер — нужно отреагировать на игнорирование санкций", — заключает эксперт.Торговля продолжаетсяАналитики соглашаются, что пересмотр потолка вряд ли возможен. В любом случае это неработающий механизм. Переориентация на Восток состоялась. По данным Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора НААНС-МЕДИА, основным импортером российской нефти Urals стала Индия, по итогам октября на ее долю пришлось 57%. Следом идет Турция с 17%. Также в числе ключевых покупателей Китай, Египет, Грузия, Объединенные Эмираты и Мьянма. А часть по-прежнему уходит в Европу. Официально российскую нефть приобретают Болгария и Греция.С транспортировкой проблем не возникает. "За последний год сформировались новые цепочки поставок, появилось большое количество страховочных и трейдерских компаний, которые обеспечивают импорт российских энергоресурсов. Произошло развитие локального танкерного флота, многие судоходные компании вывели из-под юрисдикции ЕС. В совокупности это обеспечило снижение зависимости от услуг компаний из стран коллективного Запада", — рассказывает генеральный директор НААНС-МЕДИА, кандидат экономических наук Тамара Сафонова.Что касается цены, то к началу ноября на Роттердамском и Средиземноморском рынках нефть стоила 78-82 доллара за баррель, сообщают в НААНС-МЕДИА. Дальнейшую динамику прогнозировать трудно. С одной стороны, понижающее давление на котировки оказывает ухудшение экономической статистики Китая и стран Европы. С другой — события на Ближнем Востоке могут привести к логистическим ограничениям, изменениям объемов добычи и резервов. А это вызовет серьезный рост.
https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html
https://ria.ru/20231019/spg-1903637423.html
сша
китай
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870356739_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_269abd89adcdcf0d571cb10a16053079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, сша, g7, китай, индия, россия
Экономика, Цены на нефть, США, G7, Китай, Индия, Россия
Идеи на исходе. "Большая семерка" пытается заставить санкции работать

WSJ: ценовой потолок на российскую нефть потерял актуальность

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Американские СМИ сообщают, что ценовой потолок на российскую нефть теряет актуальность — доходы Москвы растут, а дисконт сокращается. Однако "Большая семерка" не хочет сдаваться и готова ужесточить борьбу с нарушителями санкций. О том, что Запад собирается предпринять, — в материале РИА Новости.

Не сработало

Октябрьская выручка России от продажи нефти вдвое больше сентябрьской и на 25% — прошлогодней за тот же период. The Wall Street Journal отмечает, что это помогло сократить дефицит бюджета и прогноз правительства — всего 2% ВВП — выглядит вполне реально. Запад рассчитывал на пять-шесть. Эксперты, опрошенные изданием, утверждают: ценовой потолок не действует. Глава отдела стратегии сырьевых товаров JPMorgan Chase Наташа Канева считает, что эта мера устарела.
С этим согласны и на высшем уровне. Так, глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что тарифы на Urals далеки от установленных санкциями 60 долларов. Сейчас — под сотню. Но страны G7 продолжат добиваться своего.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае
Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса Шесхарис в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае
Отечественный флот и помощь дружественных стран позволяет вывести из-под потолка основную часть экспорта, и загнать его обратно не так просто. По оценкам аналитиков, Вашингтон постарается создать невыгодные условия эксплуатации судов, перевозящих российскую нефть. Так, Штаты уже ввели санкции против турецкой компании Ice Pearl Navigation и Lumber Marine из ОАЭ. В частности, заблокировали танкеры Yasa Golden Bosphorus и SCF Primorye, перевозившие нефть, реализованную по 80 и 75 долларов соответственно — оба обслуживались американскими компаниями. Теперь запрещены разгрузка и заключение любых контрактов.

Планы и реализация

Ставку сделали на максимальное увеличение стоимости перевозки отечественной нефти. "Чем выше издержки, тем меньше средств поступит в бюджет. По всей видимости, санкции коснутся только обслуживания. Ремонт и страховку судов, транспортирующих российскую нефть, игнорируя потолок, запретят или сделают очень дорогими, но не настолько, чтобы трейдеры отказались от перевозки. Предпринимать что-то масштабное Штатам не выгодно", — считает Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Зря старались. Россия наращивает добычу после подрыва "Северных потоков"
2 ноября, 08:00
Слишком сильное давление может создать дефицит на рынке, соответственно, цены вырастут. В результате прошлогоднего запрета на поставку в США нефти и нефтепродуктов, а также самоотвода западноевропейских компаний выпали большие объемы энергоресурса. России потребовалось некоторое время на перестройку и заключение новых контрактов с Азией. За этот период тарифы подскочили выше 100 долларов за баррель. Инициаторы ограничений вынуждены были покупать дорогую нефть, а Москва компенсировала количественные потери за счет высокой стоимости. После этого и ввели полоток. "Таким образом, G7 ходит по тонкой грани — с одной стороны, им необходимо заставить нас вывозить как можно больше нефти, с другой —лишить прибыли. Ужесточать санкции так, чтобы они не препятствовали отечественному экспорту, крайне сложно", — отмечает Юшков.
Прежде всего — из-за отсутствия достаточных рычагов. Ограничения в области страхования и ремонта — не такая серьезная проблема, ведь российские суда сейчас страхуют не западные, а локальные или азиатские компании. Вероятны дополнительные ограничения при отсутствии европейской страховки, но и тут возможностей немного. То же касается и технического обслуживания — направление сервиса сместилось в сторону Индии и Китая. "Все меры будут носить показательный характер — нужно отреагировать на игнорирование санкций", — заключает эксперт.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Работа нефтяных станков-качалок

Торговля продолжается

Аналитики соглашаются, что пересмотр потолка вряд ли возможен. В любом случае это неработающий механизм. Переориентация на Восток состоялась. По данным Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора НААНС-МЕДИА, основным импортером российской нефти Urals стала Индия, по итогам октября на ее долю пришлось 57%. Следом идет Турция с 17%. Также в числе ключевых покупателей Китай, Египет, Грузия, Объединенные Эмираты и Мьянма. А часть по-прежнему уходит в Европу. Официально российскую нефть приобретают Болгария и Греция.
С транспортировкой проблем не возникает. "За последний год сформировались новые цепочки поставок, появилось большое количество страховочных и трейдерских компаний, которые обеспечивают импорт российских энергоресурсов. Произошло развитие локального танкерного флота, многие судоходные компании вывели из-под юрисдикции ЕС. В совокупности это обеспечило снижение зависимости от услуг компаний из стран коллективного Запада", — рассказывает генеральный директор НААНС-МЕДИА, кандидат экономических наук Тамара Сафонова.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Придется отступать. Обстоятельства подталкивают Европу к непростому решению
19 октября, 08:00
Что касается цены, то к началу ноября на Роттердамском и Средиземноморском рынках нефть стоила 78-82 доллара за баррель, сообщают в НААНС-МЕДИА. Дальнейшую динамику прогнозировать трудно. С одной стороны, понижающее давление на котировки оказывает ухудшение экономической статистики Китая и стран Европы. С другой — события на Ближнем Востоке могут привести к логистическим ограничениям, изменениям объемов добычи и резервов. А это вызовет серьезный рост.
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАG7КитайИндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала