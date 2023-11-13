https://ria.ru/20231113/neft-1908508815.html

Идеи на исходе. "Большая семерка" пытается заставить санкции работать

Идеи на исходе. "Большая семерка" пытается заставить санкции работать - РИА Новости, 13.11.2023

Идеи на исходе. "Большая семерка" пытается заставить санкции работать

Американские СМИ сообщают, что ценовой потолок на российскую нефть теряет актуальность — доходы Москвы растут, а дисконт сокращается. Однако "Большая семерка"... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:00

2023-11-13T08:00

2023-11-13T08:09

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Американские СМИ сообщают, что ценовой потолок на российскую нефть теряет актуальность — доходы Москвы растут, а дисконт сокращается. Однако "Большая семерка" не хочет сдаваться и готова ужесточить борьбу с нарушителями санкций. О том, что Запад собирается предпринять, — в материале РИА Новости. Не сработалоОктябрьская выручка России от продажи нефти вдвое больше сентябрьской и на 25% — прошлогодней за тот же период. The Wall Street Journal отмечает, что это помогло сократить дефицит бюджета и прогноз правительства — всего 2% ВВП — выглядит вполне реально. Запад рассчитывал на пять-шесть. Эксперты, опрошенные изданием, утверждают: ценовой потолок не действует. Глава отдела стратегии сырьевых товаров JPMorgan Chase Наташа Канева считает, что эта мера устарела.С этим согласны и на высшем уровне. Так, глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что тарифы на Urals далеки от установленных санкциями 60 долларов. Сейчас — под сотню. Но страны G7 продолжат добиваться своего.Отечественный флот и помощь дружественных стран позволяет вывести из-под потолка основную часть экспорта, и загнать его обратно не так просто. По оценкам аналитиков, Вашингтон постарается создать невыгодные условия эксплуатации судов, перевозящих российскую нефть. Так, Штаты уже ввели санкции против турецкой компании Ice Pearl Navigation и Lumber Marine из ОАЭ. В частности, заблокировали танкеры Yasa Golden Bosphorus и SCF Primorye, перевозившие нефть, реализованную по 80 и 75 долларов соответственно — оба обслуживались американскими компаниями. Теперь запрещены разгрузка и заключение любых контрактов.Планы и реализацияСтавку сделали на максимальное увеличение стоимости перевозки отечественной нефти. "Чем выше издержки, тем меньше средств поступит в бюджет. По всей видимости, санкции коснутся только обслуживания. Ремонт и страховку судов, транспортирующих российскую нефть, игнорируя потолок, запретят или сделают очень дорогими, но не настолько, чтобы трейдеры отказались от перевозки. Предпринимать что-то масштабное Штатам не выгодно", — считает Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.Слишком сильное давление может создать дефицит на рынке, соответственно, цены вырастут. В результате прошлогоднего запрета на поставку в США нефти и нефтепродуктов, а также самоотвода западноевропейских компаний выпали большие объемы энергоресурса. России потребовалось некоторое время на перестройку и заключение новых контрактов с Азией. За этот период тарифы подскочили выше 100 долларов за баррель. Инициаторы ограничений вынуждены были покупать дорогую нефть, а Москва компенсировала количественные потери за счет высокой стоимости. После этого и ввели полоток. "Таким образом, G7 ходит по тонкой грани — с одной стороны, им необходимо заставить нас вывозить как можно больше нефти, с другой —лишить прибыли. Ужесточать санкции так, чтобы они не препятствовали отечественному экспорту, крайне сложно", — отмечает Юшков.Прежде всего — из-за отсутствия достаточных рычагов. Ограничения в области страхования и ремонта — не такая серьезная проблема, ведь российские суда сейчас страхуют не западные, а локальные или азиатские компании. Вероятны дополнительные ограничения при отсутствии европейской страховки, но и тут возможностей немного. То же касается и технического обслуживания — направление сервиса сместилось в сторону Индии и Китая. "Все меры будут носить показательный характер — нужно отреагировать на игнорирование санкций", — заключает эксперт.Торговля продолжаетсяАналитики соглашаются, что пересмотр потолка вряд ли возможен. В любом случае это неработающий механизм. Переориентация на Восток состоялась. По данным Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора НААНС-МЕДИА, основным импортером российской нефти Urals стала Индия, по итогам октября на ее долю пришлось 57%. Следом идет Турция с 17%. Также в числе ключевых покупателей Китай, Египет, Грузия, Объединенные Эмираты и Мьянма. А часть по-прежнему уходит в Европу. Официально российскую нефть приобретают Болгария и Греция.С транспортировкой проблем не возникает. "За последний год сформировались новые цепочки поставок, появилось большое количество страховочных и трейдерских компаний, которые обеспечивают импорт российских энергоресурсов. Произошло развитие локального танкерного флота, многие судоходные компании вывели из-под юрисдикции ЕС. В совокупности это обеспечило снижение зависимости от услуг компаний из стран коллективного Запада", — рассказывает генеральный директор НААНС-МЕДИА, кандидат экономических наук Тамара Сафонова.Что касается цены, то к началу ноября на Роттердамском и Средиземноморском рынках нефть стоила 78-82 доллара за баррель, сообщают в НААНС-МЕДИА. Дальнейшую динамику прогнозировать трудно. С одной стороны, понижающее давление на котировки оказывает ухудшение экономической статистики Китая и стран Европы. С другой — события на Ближнем Востоке могут привести к логистическим ограничениям, изменениям объемов добычи и резервов. А это вызовет серьезный рост.

https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html

https://ria.ru/20231019/spg-1903637423.html

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экономика, цены на нефть, сша, g7, китай, индия, россия