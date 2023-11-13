https://ria.ru/20231113/naukoemkie_tekhnologii-1909228595.html

Передовые наукоемкие технологии представят на III Конгрессе молодых ученых

Передовые наукоемкие технологии представят на III Конгрессе молодых ученых - РИА Новости, 13.11.2023

Передовые наукоемкие технологии представят на III Конгрессе молодых ученых

Передовые российские наукоемкие технологии и решения будут представлены в рамках выставочной экспозиции III Конгресса молодых ученых, который пройдет 28-30... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T19:35

2023-11-13T19:35

2023-11-13T19:35

наука

наука

технологии

фонд "росконгресс"

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909220275_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_e4e8bb977d10e25cd7c901987740bbed.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Передовые российские наукоемкие технологии и решения будут представлены в рамках выставочной экспозиции III Конгресса молодых ученых, который пройдет 28-30 ноября на федеральной территории "Сириус", сообщает Фонд Росконгресс. На выставке будут работать стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, которые занимаются развитием наукоемких технологий в России, а также научные интерактивные пространства. Площадь экспозиции в этом году составит порядка 6 тысяч квадратных метров, что существенно больше, чем в прошлом году. Среди выставочных проектов и экспонентов 2023 года – "Научная гостиная: 100 вопросов академику". Тема экспозиции – "Умный дом будущего". Пространство будет реализовано с использованием технологических решений, которые создаются сегодня в научных и исследовательских центрах, лабораториях и технологических компаниях. Гостиная будет разделена на пространственные блоки, символизирующие различные комнаты дома будущего, в каждой из которых будут представлены тематические технологии и инновации. "Научная гостиная – инновационный формат продвижения наукоцентричного взгляда на мир, диалога ученых и с учеными. С одной стороны, это пространство высокой концентрации идей, технологий, разработок, место, где ведущие российские научные лаборатории и стартапы представят свои проекты и технологии для организации комфортного жизненного пространства дома будущего. А с другой стороны – площадка, на которой ученые, академики Российской академии наук, поделятся своим опытом построения научной карьеры и ответят на вопросы гостей конгресса о том, что сейчас востребовано в науке и в жизни, какие технологии будут развиваться в ближайшее время и как создать новое в мире высокой концентрации идей", - пояснил проректор МГУ имени М.В.Ломоносова Леонид Гусев, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь, в рамках реализации проекта "НАША ЛАБА" будет работать выставка новейших образцов научного оборудования, расходных материалов и реактивов, производимых в России и Белоруссии. Для участников конгресса будут организованы интерактивные терминалы, где каждый сможет найти оснащение для своей лаборатории, сделанное компаниями Союзного государства. "Теперь, помимо каталога товаров научного обихода, мы запустили проект "Научные мастерские" - карту-реестр сервисных и ремонтных организаций, что станет большим подспорьем для научных организаций, оснащенных иностранными приборами. Уже более 25 организаций добавились в реестр. Мы стараемся выстраивать диалог между производителями и исследователями, одним из итогов такой работы стал запуск модуля поиска "Аналоги иностранного оборудования". На площадке "НАШЕЙ ЛАБЫ" мы представим новинки и аналоги научных товаров, созданных в кооперации с учеными", - отметила член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, соавтор проекта "НАША ЛАБА" Ольга Тарасова. Одним из ключевых мероприятий конгресса будет выставка "Аллея регионов" в разрезе реализации 18 инициатив Десятилетия науки и технологий в РФ, которая расскажет о научном потенциале регионов и федеральных округов страны. На выставке будут представлены десять регионов - лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов, который во второй раз подготовило министерство науки и высшего образования России. Кроме того, на стенде ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) пройдут этапы "Кубка РТК" – соревнования молодых инженеров, студентов и школьников, которые создают робототехнические комплексы для работы в экстремальных условиях. Для проведения соревнований будет создана специальная полоса препятствий – полигон, состоящий из участков, имитирующих условия пересеченной местности и урбанизированной среды, а также последствия катастроф. НИЦ "Курчатовский институт" готовит стенд, посвященный 80-летию центра. Тема экспозиции охватит историю научных достижений института - от создания до наших дней. В рамках пространства будет работать кинозал, представляющий научно-технические программы центра. Кроме того, на стенде разместится интерактивный музей, посвященный истории российской винодельческой науки - "Винология", созданный специалистами института. На полях конгресса откроется мультимедийная выставка, посвященная истории Российской академии наук. Экспозиция реализуется в преддверии празднования 300-летия РАН в 2024 году. На выставке представлены уникальные архивные документы, фотографии, материалы научных экспедиций и записки ученых, охватывающие исторический период работы Академии с 1724 по настоящее время. Дополнят выставку экспозиции лидеров российской наукоемкой промышленности и бизнеса.

https://ria.ru/20231031/molodye_uchenye-1906407398.html

https://sn.ria.ru/20231113/uchenye-1909160915.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, технологии, фонд "росконгресс", россия