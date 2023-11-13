https://ria.ru/20231113/nauka-1909185898.html

Медведев призвал обновить научную инфраструктуру в новых регионах России

Медведев призвал обновить научную инфраструктуру в новых регионах России - РИА Новости, 13.11.2023

Медведев призвал обновить научную инфраструктуру в новых регионах России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо обновить инфраструктуру в более чем полусотне университетов и научных организаций новых регионов... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:46

2023-11-13T16:46

2023-11-13T16:50

россия

дмитрий медведев

наука

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо обновить инфраструктуру в более чем полусотне университетов и научных организаций новых регионов России. "Отдельно отмечу работу по интеграции новых регионов в научно-образовательное пространство России. Здесь очевидно, что очень важно не просто формально включить их, но и провести обновление инфраструктуры. Это более чем 50 университетов и научных организаций. Не буду вам объяснять, какое там состояние", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.

https://na.ria.ru/20231113/uchenye-1909059434.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий медведев, наука