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Медведев призвал обновить научную инфраструктуру в новых регионах России - РИА Новости, 13.11.2023
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16:46 13.11.2023 (обновлено: 16:50 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/nauka-1909185898.html
Медведев призвал обновить научную инфраструктуру в новых регионах России
Медведев призвал обновить научную инфраструктуру в новых регионах России - РИА Новости, 13.11.2023
Медведев призвал обновить научную инфраструктуру в новых регионах России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо обновить инфраструктуру в более чем полусотне университетов и научных организаций новых регионов... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:46
2023-11-13T16:50
россия
дмитрий медведев
наука
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо обновить инфраструктуру в более чем полусотне университетов и научных организаций новых регионов России. "Отдельно отмечу работу по интеграции новых регионов в научно-образовательное пространство России. Здесь очевидно, что очень важно не просто формально включить их, но и провести обновление инфраструктуры. Это более чем 50 университетов и научных организаций. Не буду вам объяснять, какое там состояние", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.
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россия, дмитрий медведев, наука
Россия, Дмитрий Медведев, Наука
Медведев призвал обновить научную инфраструктуру в новых регионах России

Медведев заявил о необходимости обновить научную инфраструктуру в новых регионах

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо обновить инфраструктуру в более чем полусотне университетов и научных организаций новых регионов России.
"Отдельно отмечу работу по интеграции новых регионов в научно-образовательное пространство России. Здесь очевидно, что очень важно не просто формально включить их, но и провести обновление инфраструктуры. Это более чем 50 университетов и научных организаций. Не буду вам объяснять, какое там состояние", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.
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