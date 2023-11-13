https://ria.ru/20231113/nauka-1908577228.html

Ученые предложили готовить оборудование для анализов в микроволновке

Ученые предложили готовить оборудование для анализов в микроволновке - РИА Новости, 13.11.2023

Ученые предложили готовить оборудование для анализов в микроволновке

Ученые МИЭТ в составе коллектива исследователей разработали наноматериал для снижения себестоимости высокоточного анализа в клинических, эпидемиологических,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T07:00

2023-11-13T07:00

2023-11-13T07:00

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

национальный исследовательский университет «миэт»

медицина

микроволновая печь (свч-печь)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ученые МИЭТ в составе коллектива исследователей разработали наноматериал для снижения себестоимости высокоточного анализа в клинических, эпидемиологических, судебно-медицинских и других исследованиях методом спектроскопии комбинационного рассеяния. Результаты представлены в Applied Surface Science.Одно из наиболее актуальных направлений в оптическом анализе химических и в том числе органических веществ, по словам ученых, основано на использовании эффекта гигантского комбинационного рассеяния света (ГКР). Это явление заключается в многократном усилении рассеянного светового (рамановского) сигнала от молекул исследуемого вещества из-за его взаимодействия с наночастицами металлов, расположенных на подложке.ГКР-сенсоры перспективны для применения в медицине, криминалистике, химической промышленности и экологии благодаря высокой скорости анализа, маленькому объему пробы и очень высокой чувствительности."Сенсоры этого типа способны обнаруживать даже единичные молекулы в многокомпонентных средах, например в пищевых продуктах или биологических жидкостях", – сообщил аспирант института перспективных материалов и технологий МИЭТ Денис Новиков.Ключевой элемент таких приборов — ГКР-активная подложка, на которую наносится аналит и которая усиливает рассеянное (рамановское) излучение в результате взаимодействия и отражения. Существующие на рынке подложки деградируют за счет окисления и активного поглощения различных загрязнителей из воздуха, поэтому даже в запакованном виде хранятся не более трех месяцев, а после распаковки пригодны к использованию не более суток, объяснили ученые.Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" (МИЭТ) совместно с российскими и белорусскими коллегами создали более стойкую ко внешним воздействиям подложку для ГКР-сенсоров. По их словам, новая разработка существенно упрощает, повышает точность и удешевляет анализ, снижая требования к условиям хранения и обеспечивая более длительный срок работы."В нашем случае ГКР-активный компонент (серебро) равномерно распределен в многокомпонентной тонкой пленке, что предотвращает его окисление при контакте пленки с атмосферой, что позволяет хранить подложку до активации неограниченно долго. В ходе активации на поверхности подложки появляются плазмонные наночастицы серебра, которые и дают нужные оптические свойства в виде ГКР-эффекта", – объяснил профессор института перспективных материалов и технологий МИЭТ Дмитрий Геннадьевич Громов.Предложенная разработка, по словам авторов, в первую очередь ориентирована на применение в массовых медицинских экспресс-исследованиях и криминалистике. Активация подложки происходит за счет обработки СВЧ-излучением или другого внешнего энергетического воздействия, то есть подготовить ее к использованию можно даже в обычной микроволновке, рассказали ученые."Использование нашей подложки сделает процесс анализа заметно доступнее, точнее и дешевле. По стойкости и долговечности наш материал существенно превосходит все доступные на рынке аналоги", – отметил доцент института перспективных материалов и технологий МИЭТ Сергей Дубков.В дальнейшем научный коллектив намерен разработать аналогичные подложки с плазмонными частицами других металлов, что позволит расширить спектр веществ, регистрируемых при помощи ГКР-сенсоров.МИЭТ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты". Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант №21-19-00761).

https://ria.ru/20220418/samarskiy_universitet-1782938970.html

https://ria.ru/20230724/nauka-1885444852.html

https://ria.ru/20231004/diagnostika-1900010840.html

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский университет «миэт», медицина, микроволновая печь (свч-печь)