СМИ: НАТО столкнулась с проблемой на границах с Россией
MWM: конфликт в Газе не позволяет передать Финляндии системы ПВО "Праща Давида"
© AP Photo / Israel Ministry of DefenseПуск ракеты израильской системы ПРО "Праща Давида"
© AP Photo / Israel Ministry of Defense
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Праща Давида". Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа ставит под угрозу возможность передачи Финляндии израильских систем ПВО "Праща Давида", об этом пишет американский журнал Military Watch.
Накануне стало известно, что Израиль подписал с Финляндией соглашение о поставке системы ПРО "Праща Давида". Стоимость сделки составила 317 миллионов евро.
"Способность Израиля доставить системы "Праща Давида" в установленные сроки все чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа, так как страна резко столкнулась с нехваткой боеприпасов особенно для систем ПВО малой дальности", — говорится в публикации.
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"Обе стороны располагают значительными арсеналами современных баллистических и крылатых ракет, а также самолетов, способных нанести удар по израильской территории", — отмечает журнал.
Как объяснял в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, поставка системы "Праща Давида" Финляндии нужна, чтобы поднять уровень ее противоракетной обороны до стандартов НАТО и интегрировать страну в единую систему ПВО — ПРО альянса. По его словам, это обусловлено тем, что страна находится "на переднем фланге противостояния НАТО с Россией".
Систему ПРО "Праща Давида" разработали США и Израиль в 2009 году, при этом главный подрядчик — израильский концерн Rafael Advanced Defense Systems. Система, окончательно принятая на вооружение ЦАХАЛ в 2017 году, предназначена для перехвата передовых воздушных целей, включая баллистические ракеты, самолеты, БПЛА и крылатые ракеты.
Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса.