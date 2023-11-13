https://ria.ru/20231113/nato-1909031732.html

СМИ: НАТО столкнулась с проблемой на границах с Россией

СМИ: НАТО столкнулась с проблемой на границах с Россией - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: НАТО столкнулась с проблемой на границах с Россией

Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа ставит под угрозу возможность передачи Финляндии израильских систем ПВО "Праща Давида", об этом пишет... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T01:12

2023-11-13T01:12

2023-11-13T06:34

в мире

израиль

финляндия

нато

хамас

иран

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908950338_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_9b567e92928150372d79e8e74211e4d4.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа ставит под угрозу возможность передачи Финляндии израильских систем ПВО "Праща Давида", об этом пишет американский журнал Military Watch.Накануне стало известно, что Израиль подписал с Финляндией соглашение о поставке системы ПРО "Праща Давида". Стоимость сделки составила 317 миллионов евро."Способность Израиля доставить системы "Праща Давида" в установленные сроки все чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа, так как страна резко столкнулась с нехваткой боеприпасов особенно для систем ПВО малой дальности", — говорится в публикации.Как сообщает издание, Израиль будет в значительной степени полагаться на систему ПРО "Праща Давида" в свете напряженности в отношениях с ливанским шиитским движением "Хезболлах" и возможным вовлечением в конфликт его стратегического союзника в лице Ирана."Обе стороны располагают значительными арсеналами современных баллистических и крылатых ракет, а также самолетов, способных нанести удар по израильской территории", — отмечает журнал.Как объяснял в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, поставка системы "Праща Давида" Финляндии нужна, чтобы поднять уровень ее противоракетной обороны до стандартов НАТО и интегрировать страну в единую систему ПВО — ПРО альянса. По его словам, это обусловлено тем, что страна находится "на переднем фланге противостояния НАТО с Россией".Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса.

https://ria.ru/20231113/razdel-1909036501.html

https://ria.ru/20231113/shag-1909041128.html

израиль

финляндия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, финляндия, нато, хамас, иран, хезболла