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СМИ: НАТО столкнулась с проблемой на границах с Россией - РИА Новости, 13.11.2023
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01:12 13.11.2023 (обновлено: 06:34 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/nato-1909031732.html
СМИ: НАТО столкнулась с проблемой на границах с Россией
СМИ: НАТО столкнулась с проблемой на границах с Россией - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: НАТО столкнулась с проблемой на границах с Россией
Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа ставит под угрозу возможность передачи Финляндии израильских систем ПВО "Праща Давида", об этом пишет... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T01:12
2023-11-13T06:34
в мире
израиль
финляндия
нато
хамас
иран
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа ставит под угрозу возможность передачи Финляндии израильских систем ПВО "Праща Давида", об этом пишет американский журнал Military Watch.Накануне стало известно, что Израиль подписал с Финляндией соглашение о поставке системы ПРО "Праща Давида". Стоимость сделки составила 317 миллионов евро."Способность Израиля доставить системы "Праща Давида" в установленные сроки все чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа, так как страна резко столкнулась с нехваткой боеприпасов особенно для систем ПВО малой дальности", — говорится в публикации.Как сообщает издание, Израиль будет в значительной степени полагаться на систему ПРО "Праща Давида" в свете напряженности в отношениях с ливанским шиитским движением "Хезболлах" и возможным вовлечением в конфликт его стратегического союзника в лице Ирана."Обе стороны располагают значительными арсеналами современных баллистических и крылатых ракет, а также самолетов, способных нанести удар по израильской территории", — отмечает журнал.Как объяснял в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, поставка системы "Праща Давида" Финляндии нужна, чтобы поднять уровень ее противоракетной обороны до стандартов НАТО и интегрировать страну в единую систему ПВО — ПРО альянса. По его словам, это обусловлено тем, что страна находится "на переднем фланге противостояния НАТО с Россией".Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса.
https://ria.ru/20231113/razdel-1909036501.html
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в мире, израиль, финляндия, нато, хамас, иран, хезболла
В мире, Израиль, Финляндия, НАТО, ХАМАС, Иран, Хезболла
СМИ: НАТО столкнулась с проблемой на границах с Россией

MWM: конфликт в Газе не позволяет передать Финляндии системы ПВО "Праща Давида"

© AP Photo / Israel Ministry of DefenseПуск ракеты израильской системы ПРО "Праща Давида"
Пуск ракеты израильской системы ПРО Праща Давида - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Israel Ministry of Defense
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Праща Давида". Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа ставит под угрозу возможность передачи Финляндии израильских систем ПВО "Праща Давида", об этом пишет американский журнал Military Watch.
Накануне стало известно, что Израиль подписал с Финляндией соглашение о поставке системы ПРО "Праща Давида". Стоимость сделки составила 317 миллионов евро.
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"Способность Израиля доставить системы "Праща Давида" в установленные сроки все чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа, так как страна резко столкнулась с нехваткой боеприпасов особенно для систем ПВО малой дальности", — говорится в публикации.
Как сообщает издание, Израиль будет в значительной степени полагаться на систему ПРО "Праща Давида" в свете напряженности в отношениях с ливанским шиитским движением "Хезболлах" и возможным вовлечением в конфликт его стратегического союзника в лице Ирана.
«
"Обе стороны располагают значительными арсеналами современных баллистических и крылатых ракет, а также самолетов, способных нанести удар по израильской территории", — отмечает журнал.
Как объяснял в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, поставка системы "Праща Давида" Финляндии нужна, чтобы поднять уровень ее противоракетной обороны до стандартов НАТО и интегрировать страну в единую систему ПВО — ПРО альянса. По его словам, это обусловлено тем, что страна находится "на переднем фланге противостояния НАТО с Россией".

Систему ПРО "Праща Давида" разработали США и Израиль в 2009 году, при этом главный подрядчик — израильский концерн Rafael Advanced Defense Systems. Система, окончательно принятая на вооружение ЦАХАЛ в 2017 году, предназначена для перехвата передовых воздушных целей, включая баллистические ракеты, самолеты, БПЛА и крылатые ракеты.

Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса.
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