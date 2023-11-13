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В Петербурге начали поиски мужчины, кинувшего "гранату" во двор поликлиники - РИА Новости, 13.11.2023
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13:22 13.11.2023 (обновлено: 13:24 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/mvd-1909119347.html
В Петербурге начали поиски мужчины, кинувшего "гранату" во двор поликлиники
В Петербурге начали поиски мужчины, кинувшего "гранату" во двор поликлиники - РИА Новости, 13.11.2023
В Петербурге начали поиски мужчины, кинувшего "гранату" во двор поликлиники
Полиция ищет мужчину, бросившего муляж гранаты во двор поликлиники в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил региональный главк МВД РФ в Telegram. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:22
2023-11-13T13:24
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, бросившего муляж гранаты во двор поликлиники в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил региональный главк МВД РФ в Telegram. Как информирует ведомство, накануне днем диспетчер неотложной помощи сообщил в полицию Выборгского района о неизвестном мужчине, который бросил пакет через ограду поликлиники на улице Кустодиева, заявив о том, что внутри находится граната. Мужчина сбежал, а полицейские, которые прибыли на место происшествия, направили пакет вместе с его содержимым на экспертизу. "Согласно результатам экспертизы, обнаруженная в пакете граната взрывчатых веществ не содержит и к категории взрывных устройств не относится. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключают в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, которое ищет виновника происшествия.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия, общество
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Россия, Общество
В Петербурге начали поиски мужчины, кинувшего "гранату" во двор поликлиники

МВД: в Петербурге ищут мужчину, бросившего муляж гранаты во двор поликлиники

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, бросившего муляж гранаты во двор поликлиники в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил региональный главк МВД РФ в Telegram.
Как информирует ведомство, накануне днем диспетчер неотложной помощи сообщил в полицию Выборгского района о неизвестном мужчине, который бросил пакет через ограду поликлиники на улице Кустодиева, заявив о том, что внутри находится граната.
Мужчина сбежал, а полицейские, которые прибыли на место происшествия, направили пакет вместе с его содержимым на экспертизу.
«
"Согласно результатам экспертизы, обнаруженная в пакете граната взрывчатых веществ не содержит и к категории взрывных устройств не относится. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключают в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, которое ищет виновника происшествия.
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