https://ria.ru/20231113/mvd-1909119347.html

В Петербурге начали поиски мужчины, кинувшего "гранату" во двор поликлиники

В Петербурге начали поиски мужчины, кинувшего "гранату" во двор поликлиники - РИА Новости, 13.11.2023

В Петербурге начали поиски мужчины, кинувшего "гранату" во двор поликлиники

Полиция ищет мужчину, бросившего муляж гранаты во двор поликлиники в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил региональный главк МВД РФ в Telegram. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:22

2023-11-13T13:22

2023-11-13T13:24

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выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, бросившего муляж гранаты во двор поликлиники в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил региональный главк МВД РФ в Telegram. Как информирует ведомство, накануне днем диспетчер неотложной помощи сообщил в полицию Выборгского района о неизвестном мужчине, который бросил пакет через ограду поликлиники на улице Кустодиева, заявив о том, что внутри находится граната. Мужчина сбежал, а полицейские, которые прибыли на место происшествия, направили пакет вместе с его содержимым на экспертизу. "Согласно результатам экспертизы, обнаруженная в пакете граната взрывчатых веществ не содержит и к категории взрывных устройств не относится. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключают в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, которое ищет виновника происшествия.

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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия, общество