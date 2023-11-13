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Пенсионерка из Перми чудом уцелела после того, как ее сбил самосвал
Пенсионерка из Перми чудом уцелела после того, как ее сбил самосвал - РИА Новости, 13.11.2023
Пенсионерка из Перми чудом уцелела после того, как ее сбил самосвал
Самосвал сбил пенсионерку на дороге в Перми, однако женщина уцелела, ей оказана медицинская помощь, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городском... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:47
2023-11-13T12:47
2023-11-13T12:48
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ПЕРМЬ, 13 ноя - РИА Новости. Самосвал сбил пенсионерку на дороге в Перми, однако женщина уцелела, ей оказана медицинская помощь, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД. Ранее в нескольких пермских пабликах появилось видео ДТП в Индустриальном районе Перми: пенсионерка переходит улицу по "зебре", её сбивает с ног самосвал, в результате она падает на асфальт, большегруз проезжает над ней, ещё немного двигается вперёд и останавливается. Упавшая пенсионерка, оказавшаяся за задними колёсами машины, встаёт и уходит с дороги. Судя по видео, в момент ДТП она оказалась в межколесном пространстве проезжающего над ней самосвала и сгруппировалась, поэтому уцелела. Пользователи в комментариях под роликом отмечают необыкновенную удачливость пермячки. В городском управлении ГИБДД пояснили, что инцидент произошёл днём 11 ноября в Перми на улице Стахановской. Грузовой автомобиль Renault, которым управлял 59-летний водитель, при проезде регулируемого перекрестка нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу пермячке, "допустив наезд". "В результате автоаварии пешеходу- женщине 1955 года рождения оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в управлении МВД России по Перми.
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происшествия, авто, пермь, россия, общество
Происшествия, Авто, Пермь, Россия, Общество
Пенсионерка из Перми чудом уцелела после того, как ее сбил самосвал
МВД: самосвал сбил пенсионерку на дороге в Перми, женщина чудом уцелела