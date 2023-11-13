https://ria.ru/20231113/mvd-1909110931.html

Пенсионерка из Перми чудом уцелела после того, как ее сбил самосвал

Пенсионерка из Перми чудом уцелела после того, как ее сбил самосвал - РИА Новости, 13.11.2023

Пенсионерка из Перми чудом уцелела после того, как ее сбил самосвал

Самосвал сбил пенсионерку на дороге в Перми, однако женщина уцелела, ей оказана медицинская помощь, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городском... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:47

2023-11-13T12:47

2023-11-13T12:48

происшествия

авто

пермь

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

ПЕРМЬ, 13 ноя - РИА Новости. Самосвал сбил пенсионерку на дороге в Перми, однако женщина уцелела, ей оказана медицинская помощь, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД. Ранее в нескольких пермских пабликах появилось видео ДТП в Индустриальном районе Перми: пенсионерка переходит улицу по "зебре", её сбивает с ног самосвал, в результате она падает на асфальт, большегруз проезжает над ней, ещё немного двигается вперёд и останавливается. Упавшая пенсионерка, оказавшаяся за задними колёсами машины, встаёт и уходит с дороги. Судя по видео, в момент ДТП она оказалась в межколесном пространстве проезжающего над ней самосвала и сгруппировалась, поэтому уцелела. Пользователи в комментариях под роликом отмечают необыкновенную удачливость пермячки. В городском управлении ГИБДД пояснили, что инцидент произошёл днём 11 ноября в Перми на улице Стахановской. Грузовой автомобиль Renault, которым управлял 59-летний водитель, при проезде регулируемого перекрестка нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу пермячке, "допустив наезд". "В результате автоаварии пешеходу- женщине 1955 года рождения оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в управлении МВД России по Перми.

https://ria.ru/20231113/sirota-1909078515.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, пермь, россия, общество